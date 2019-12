Yilmaz Celik (50) wurde am Sonntag vor einer Woche nach einem Konzert in der Stadt Tunceli festgenommen. Seither sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis in Untersuchungshaft. Ihm soll Mitgliedschaft in einer linken Organisation und Propaganda vorgeworfen. Die Familie bestreitet das (20 Minuten berichtete).

Nun werden Schweizer Aussenpolitiker aktiv. Sibel Arslan, Nationalrätin in der Grünen-Fraktion, sagt: «Der Bund muss nun alles unternehmen, um Celik eine umgehende Rückkehr zu ermöglichen.» Seine Familie sei sehr besorgt. Offenbar sei Celik nur in Haft, weil sein Namen von einem in der Türkei inhaftierten Mann im Rahmen einer Kronzeugenregelung genannt worden sei. «Es gibt kein erhärtetes Beweismaterial, das Celik belastet», so Arslan.

Die Verhaftung nähre Ängste in der kurdischen Gemeinschaft und bei Oppositionellen in der Schweiz. «Sie getrauen sich nicht mehr, auf Social Media kritische Inhalte zu teilen und fürchten sich davor, in die Türkei zu fliegen.» Opposition sei in der Türkei momentan «alles andere als erwünscht». Arslan sagt: «Die Repression nimmt laufend zu, immer mehr politische Gegner landen im Gefängnis. Und die europäischen Länder machen nicht genug, um die Grundrechte ihrer Bürger zu schützen.»

Auch SP-Nationalrat Mustafa Atici hatte angekündigt, sich für die Familie Celik einzusetzen. «Das ist eine willkürliche Inhaftierung wegen nicht plausibler Anschuldigungen. Die Türkei muss Yilmaz Celik freilassen.» Wenn nichts Konkretes vorliege, sollte man Menschen auch nicht in Haft nehmen dürfen, so Atici.

In der Schweiz gebe es genügend Menschen, die sich kritisch gegenüber der Regierung Erdogan äussern würden. «Es ist absurd: Wenn die Türkei alle, die sich kritisch äussern, inhaftieren wollte, müsste sie ein paar Millionen Menschen auf der Welt suchen.» Das Problem sei somit, dass Celik sich in der Türkei aufgehalten habe.

Das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) müsse bei der Türkei nachfragen und bei der Willkür der Inhaftierung ansetzen. Es sei aber schwierig, Prognosen über die Chancen einer Freilassung zu machen. «Frühere Fälle haben sich sehr unterschiedlich entwickelt.» Er habe zwar Vertrauen in das EDA, so Atici. Ob es etwas in Bewegung bringen könne, sei aber vorgängig nicht abschätzbar. Dazu sei der türkische Justizapparat zu wenig überschaubar.

Celik ist nicht der einzige Schweizer, der in der Türkei in Haft ist. So berichtete die «bz Basel» unter Berufung auf die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, dass sich eine weitere Person in Haft befinde. Zwei Schweizer Staatsangehörige dürften zudem

So wurde der amerikanische Pastor Andrew Brunson vor etwas mehr als einem Jahr wieder freigelassen, nachdem er zuvor wegen Unterstützung einer Terrororganisation verurteilt worden war. Die Gründe dafür seien politischer Natur, schrieb die «Zeit»: Präsident Recep Tayyip Erdogan wolle damit weitere Sanktionen abwenden – und könne Brunson als Geisel politisch nicht einsetzen.



