«Die Wahlhilfe ist für Neuwähler Gold wert»

Frau Breitenstein, wähle ich am 20. Oktober besser, wenn ich die Vimentis-Wahlhilfe auf 20 Minuten nutze?

Dank der Wahlhilfe sieht man, welche Parteien und Kandidierenden am ehesten die eigene politische Meinung vertreten. Als Orientierung im Kandidaten-Dschungel ist das gerade für Neuwähler Gold wert. Wir geben den Leuten aber nicht vor, wie sie wählen wollen, sondern geben nur eine Empfehlung ab.

Wie kommt die Empfehlung zustande?

Jeder Teilnehmer muss einen kurzen oder langen Fragebogen von 34 beziehungsweise 73 Fragen ausfüllen – die Fragen reichen von der Europa- bis zur Sicherheitspolitik. Für die Wahlempfehlung werden seine Antworten mit jenen der Parteien und Kandidierenden verglichen. Empfohlen wird, wer die grösste Übereinstimmung aufweist.

«Alle finden Kandidierende, die ihnen sehr ähnlich sind»

Gibts denn für alle einen idealen Kandidaten?

Uff, will man eine 100-prozentige Übereinstimmung, müsste man selbst in die Politik gehen. Doch die Auswahl ist gross: Alle finden Kandidierende, die ihnen sehr ähnlich sind. Zudem kann man Killerfragen definieren: Ist mir zum Beispiel das Adoptionsrecht für Homosexuelle sehr wichtig, kann ich alle Kandidierenden ausschliessen, die ein solches ablehnen.

Die Wahlhilfe spuckt auch einen Spider aus, der die eigene politische Meinung in acht Dimensionen abbildet. Was sagt die Darstellung aus?

Der Spider ist vergleichbar mit einem Fingerabdruck – kaum einer ist gleich. Er zeigt zum Beispiel, ob man eine freie Wirtschaft, mehr Umweltschutz oder eine strikte Ausländerpolitik befürwortet.



(Der Beispiel-Spider zeigt den Fingerabdruck eines FDP-nahen Users (rot) im Vergleich mit dem Spider der CVP (blau).)



Es gibt Kritik an Wahlhilfen. Der Vorwurf: Die Entwickler könnten bestimmte Kandidaten privilegiert empfehlen durch das Fragedesign – und so massgeblich Einfluss auf das Wahlresultat nehmen.

Wir sind uns der Verantwortung bewusst. Vimentis ist ein politisch neutraler Verein, wir arbeiten ehrenamtlich. Wir sind finanziell unabhängig und arbeiten eng mit allen Parteien zusammen. Bei der Wahlhilfe können wir auf jahrelange Erfahrungswerte bauen.

