«Die jüngere Tochter fand ihn blutend vor»

Mit einem Werkzeugstiel aus Holz bewaffnet griffen Unbekannte den 41-jährigen Q. V.* vor seinem Wohnhaus in Bilten GL an. «Direkt vor der Haustür», wie ein Informant weiss, der in Kontakt mit der Familie steht. «Er wollte gerade einige Sachen ins Auto packen, um mit seiner Familie in den Kosovo zu reisen. Seine jüngere Tochter half ihm dabei.» Als diese kurz verschwunden sei, um etwas zu holen, habe der Angriff stattgefunden. «Als sie zurückkam, fand sie ihn blutend vor.»

Laut der Kantonspolizei Glarus erlitt der Kosovare schwere Kopfverletzungen, ist aber ausser Lebensgefahr. Laut dem Informanten war V. am Mittwochabend im Spital bei Bewusstsein und sprach auch ein wenig. Er schlafe jedoch viel, besuchen dürfe man ihn erst in zwei Tagen: «Ich befürchte, dass er schwere Folgen davontragen wird.» V. konnte laut der Polizei noch nicht befragt werden.

Freunde nennen Opfer «Onkel»

Der Informant zeigt sich bestürzt über den Vorfall: «Ich finde keine Worte. Wir haben ihn alle sehr gern. Deshalb nennen wir ihn liebevoll Xhaxhi Suhareka («Xhaxhi» heisst auf Albanisch Onkel; Suhareka ist die kosovarische Heimatstadt von V.). Er geht mit den Menschen stets freundlich um und respektiert alle.» Weiter gibt der Informant an: «Alle wissen, dass er ein starker Mann ist. Vermutlich ist das der Grund, weshalb man ihn von hinten angegriffen hat.»

Weder der Informant noch die Familie wüssten, wer oder was hinter der Tat stecke. «Ich hoffe jedoch, dass man den dritten Verdächtigen aufspürt und auch eine Erklärung findet, warum V. angegriffen worden ist.» Zwei Stunden nachdem der Vorfall gemeldet worden war, konnten zwei Männer in der Stadt Zürich verhaftet werden.

Zwei Täter werden gefahndet

Bei den beiden Verhafteten handelt es sich um einen 16-jährigen Schweizer und einen 44-jährigen Albaner. «Dabei handelt es sich um Vater und Sohn», bestätigt Daniel Menzi, Sprecher der Kantonspolizei Glarus, auf Anfrage. «Die beiden sind am Mittwochabend nach Glarus transportiert worden und wurden am Donnerstag ein erstes Mal einvernommen.»

Nach Überprüfung seines Alibis wurde der 16-Jährige am Donnerstagnachmittag aus der Haft entlassen. Die Fahndung nach zwei unbekannten Tätern ist im Gang. Motiv und Hintergrund der Tat bleiben Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie es in einer Medienmitteilung von Donnerstagabend heisst. Die Kantonspolizei Glarus ersucht die Bevölkerung, Hinweise im Zusammenhang mit dem schweren Körperverletzungsdelikt zu melden.

*Name der Redaktion bekannt

(qll)