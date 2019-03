Das Bundesgericht hat am Donnerstag ein Urteil mit einem Fall eines Steuerflüchtigen aus dem Kanton Thurgau gefällt. Einige Monate nachdem der Mann eine Million Franken im Lotto gewonnen hatte, meldete er sich in einer steuergünstigen Gemeinde im Kanton Schwyz an. So geschehen im Jahr 2015.

Nach einem jahrelangen Hickhack zwischen dem Millionär und den Behörden schloss das Bundesgericht, dass der Mann das Geld im Kanton Thurgau versteuern muss. Grund: Er hatte sich lediglich als Untermieter bei einer guten Freundin im Kanton Schwyz angemeldet. Die Wohngemeinschaft hatte laut dem Mann allerdings schon vor dem Lottogewinn bestanden.

Quittungen waren nicht Beweis genug

«Natürlich ging es um Steueroptimierung. Ich hatte ausgerechnet, dass von meinem Gewinn rund 120'000 Franken mehr übrig bleiben, wenn ich umziehe», sagt der vermeintliche Glückspilz gegenüber dem «Blick». Und dennoch beteuert er, über drei Jahre erst in Freienbach, danach in Pfäffikon SZ gelebt zu haben. Einkaufsquittungen und eine Vereinsmitgliedschaft hat das Gericht als Beweisgrundlage jedoch nicht akzeptiert.

Gewinnbestätigung bei Nachbarin gelandet

Der Lottogewinner ist frustriert, sagt, der Streit habe schon kurz nach seinem geglückten Spiel begonnen. Die Gewinnbestätigung von Swisslos war laut Bericht nämlich fälschlicherweise im Briefkasten einer Nachbarin, einer Coiffeuse, gelandet. Danach habe sich der Lottogewinn schnell im Dorf herumgesprochen. Auch das Steueramt habe nicht lange auf sich warten lassen und die provisorische Steuerrechnung von 350'000 Franken geschickt. «Die sind wie Hyänen über mich hergefallen», so der 61-Jährige.

Doch hilft alles Jammern nichts. Nach dem Urteil vom Bundesgericht muss der Mann seine Steuern für das Jahr 2015 im Kanton Thurgau bezahlen. Die Vorinstanz habe «in diesem Zusammenhang zu Recht erwogen, es mute aussergewöhnlich an, dass ein Lottomillionär mit Jahrgang 1958 sich mit einem Zimmer in WG-ähnlichen Verhältnissen begnüge».

(kat)