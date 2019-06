«Diesen Ventilator kann selbst ein Mädchen heben»

«Hallo? Hat jemand bei Galaxus die Beschreibung vom Ventilator gelesen? Auf Bild 7 heisst es ‹You can lift it easily, even if you are a girl›. Wir haben es bei der Arbeit per Zufall gefunden, während wir nach einem Ventilator geschaut haben. Niemand kann es fassen, dass so ein Foto mit einer solch machomässigen Beschreibung dort steht» – dies schreibt Galaxus-Kunde Guerrero14 unter dem Ventilator Xiaomi Mi Standing Fan für 109 Franken.

Er spielt darauf an, dass auf einem Bild zu einer Produktbeschreibung mit dem niedrigen Gewicht des Ventilators Werbung gemacht wird. Dieser sei gerade mal 3,9 Kilo schwer und somit könnten ihn auch Mädchen heben, heisst es in der Produktbeschreibung des Online-Warenhaus

Rico Schüpbach, Sprecher von Galaxus, sagt: «Das ist wirklich ein ziemlich platter Spruch und am Zeitgeist vorbei.» Es sei jedoch so, dass Produktbilder, die Galaxus vom Hersteller erhält, teilweise automatisch in die Seite integriert werden: «Das war wohl auch hier der Fall. Wir werden das Bild löschen.»

(qll)