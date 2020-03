«Dieser Applaus macht uns Mut»

Sie gehen ans Limit, leisten massiv viele Überstunden. In der Corona-Krise sind die Pflegefachleute und Ärzte in den Schweizer Spitälern rund um die Uhr für die Erkrankten da. «Auf der Isolierstation müssen wir uns ständig umziehen, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt», sagt Melissa Dogan, Pflegefachfrau im Kantonsspital Baselland.

Sie beschreibt die ausserordentliche Lage eindrücklich: «Es ist einfach streng und es fehlt an Personal. Die ganze Situation macht mir schon Angst.»

Die Schweiz sagt Danke



Die Unterstützung durch die Schweizer Bevölkerung motiviert die junge Baselbieterin enorm. «Vielen Dank für diese grosse Wertschätzung. Das ist eine enorme Unterstützung», sagt sie im 20-Minuten-Videointerview.