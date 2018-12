«Doppelbürger sind in 20 Jahren in der Mehrheit»

Herr Leimgruber, die EKM hat eine Studie zu Doppelbürgern veröffentlicht. Haben auch Sie ausländische Wurzeln?

Ja, meine Familie ist im 18. Jahrhundert aus dem Tirol in die Schweiz eingewandert. (lacht) Im Ernst: Ich bin der Einzige in meiner Familie, der nur einen Schweizer Pass hat. Meine Frau hat sich als Studentin einbürgern lassen und meine Kinder sind seit Geburt Doppelbürger.

Damit sind sie in guter Gesellschaft. Heute ist bereits jeder vierte Schweizer ein Doppel- oder Mehrfachbürger. Ist der «richtige Schweizer», sprich der Einfachbürger, ein Auslaufmodell?

Das nicht. Aber in einer Generation, also in etwa 20 bis 25 Jahren, dürften Einfachbürger in der Minderheit und Doppelbürger in der Mehrheit sein. Der Anteil der Doppelbürger an der Bevölkerung wächst schneller als der Anteil der Einfachbürger oder der Ausländer.

Warum?

Dafür gibt es zwei Gründe: die Gleichstellung der Frauen und die Migration. Über 40 Prozent der Ehen werden zwischen Menschen verschiedener Nationen geschlossen. Und diese Zahl nimmt stetig zu. Die Kinder aus diesen Ehen erhalten in der Regel zwei Pässe, seit die Frauen rechtlich den Männern gleichgestellt sind. Ausserdem wird die Zahl der Einbürgerungen zunehmen. Ein Viertel der Bevölkerung in der Schweiz hat keinen Schweizer Pass. Die Hälfte dieser Gruppe, etwa eine Million Menschen, erfüllt aber alle Einbürgerungsbedingungen.

Es dürfte Bürger geben, die es bedauern, dass die «echten» Schweizer auf dem Rückzug sind ...

Wir müssen aufhören, Menschen als Schweizer oder Ausländer zu klassifizieren, wenn bereits ein Viertel beides ist. Immer mehr Menschen sind «sowohl als auch», wir sollten vom «entweder – oder» wegkommen. Und was ist denn die «echte» Schweiz? Eine ländliche Schweiz mit 80 Prozent Bauern? Eine Schweiz ohne Frauenstimmrecht? Eine international verflochtene und wirtschaftlich erfolgreiche Schweiz?

Dennoch dürften damit auch Ängste verbunden sein.

Und diese sollten wir ernst nehmen. Aber die Leute haben ja nicht Angst vor den Doppelbürgern, sondern vor Job- und Statusverlust aufgrund der Globalisierung. Die Lösung ist aber nicht sich abzugrenzen. Unsere Stärke liegt in der Verflechtung. Drei Viertel der Auslandschweizer sind Doppelbürger. Sie verbinden uns mit der Welt. Dieses Potenzial gilt es ebenso zu nutzen wie dasjenige der Doppelbürger im Inland.

Sollte man Ausländer deshalb schneller einbürgern?

In der Schweiz dürfen sich Ausländer erst nach zehn Jahren einbürgern lassen. Wir halten sie also jahrelang vom politischen Prozess fern und verlangen dann von ihnen, dass sie von einem Tag auf den anderen zum superengagierten Bürger werden. Das ist absurd. Gesellschaftliches Engagement muss reifen wie ein guter Schweizer Käse. Deshalb sollten Ausländer sich möglichst früh auf kommunaler und kantonaler Ebene engagieren können und für die gesellschaftlichen Belange sensibilisiert werden.

Was bringt das der Schweiz?

Inzwischen hat mehr als die Hälfte der Menschen, die einwandern, einen tertiären Bildungsabschluss. Doch viele hochqualifizierte Leute finden nur schlecht Zugang zur einheimischen Bevölkerung, wie verschiedene Befragungen zeigen. Sie zu gewinnen, wäre für eine direkte Demokratie, die das Engagement vieler Menschen im Milizsystem erfordert, von grosser Bedeutung.

Und was ist mit den weniger gut qualifizierten Doppelbürgern, die häufiger erwerbslos sind und häufiger nur über einen obligatorischen Schulabschluss verfügen als Einfachbürger?

Die Studie zeigt, dass die Doppelbürger in ihrem wirtschaftlichen und sozialen Profil näher bei den Einfachbürgern liegen als bei denjenigen ohne Schweizer Pass. Das gilt für alle Herkunftsgruppen, also auch für die klassischen Arbeitsmigranten aus Südeuropa oder die Menschen aus Afrika oder Asien, die häufig durch Heirat oder Familiennachzug in die Schweiz kommen.

Die Schweiz akzeptiert seit 1992 die Doppelbürgerschaft. Kritiker monieren, die Loyalität dieser «Papierli-Schweizer» gegenüber der Schweiz leide darunter. Stimmt das?

Die Forschung zeigt, dass Doppelbürger genauso loyal gegenüber der Schweiz sind wie Einfachbürger. Die Einbürgerung fördert die Identifikation mit dem Land und stärkt die Integration, wie unsere Studie nachweist.

Dennoch zeigt die EKM-Studie, dass Doppelbürger weniger oft in Sportclubs oder Vereinen aktiv sind. Sie üben auch seltener ein politisches oder öffentliches Amt aus und sind seltener in einer Partei. Identifizieren sich Doppelbürger weniger mit der Schweiz als Einfachbürger?

Doppelbürger sind eher mobil und leben mehrheitlich in urbanen Gebieten, in denen das Vereinsleben grundsätzlich eine geringere Rolle spielt. Erfasst wurden nur klassische Mitgliedschaften; das Engagement in Bürgerinitiativen oder anderen Gruppen hingegen nicht. Insgesamt identifizieren sich Doppelbürger nicht weniger mit der Schweiz als Einfachbürger. So gehen sie etwa gleich oft abstimmen. Als Doppelbürger können sie zudem als Vermittler und Brückenbauer zwischen verschiedenen Gruppen und Nationen tätig sein.

Gibt es auch Herausforderungen, die mit dem Anstieg von Doppelbürgern verbunden sind?

Rechte und Pflichten in mehreren Ländern zu haben, kann auch zu Schwierigkeiten führen, etwa bei den Steuern oder beim Militärdienst. Wir haben zudem in Deutschland gesehen, wie Erdogan die dort lebenden Türken für seine Ziele einzuspannen versuchte. Die Gefahr solcher Manipulationen sehe ich in der Schweiz weniger, weil wir hier keine grossen homogenen Ausländergruppen haben. Schlussendlich müssen wir aber alle davon überzeugen, dass unser demokratisches System besser ist als jedes nationalistische, autoritäre System.