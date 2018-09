«Es war ein dummer Zufall, dass Anil ins Auto stieg»

«Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Aber diese wird sie nicht heilen können», sagt Özgür Arslan. Er ist der Cousin von Anil C.*, der am Samstag bei einem Autounfall ums Leben kam. Am Steuer sass aber nicht der 17-Jährige, sondern sein Bekannter, L. T.* (18), der nur den Lernfahrausweis hat.

Das Auto, in dem fünf junge Männer sassen, kam wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit in einer langgezogenen Kurve in Haldenstein GR von der Strasse ab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten. C., der hinten links auf der Rückbank sass, wurde aus dem Auto geschleudert und starb noch auf der Unfallstelle.

«Dummer Zufall»

«Es ist unerklärlich für uns. Der Jüngste unserer Familie kommt nie mehr zurück», erzählt nun Cousin Arslan beim Besuch von 20 Minuten in Chur. Die Familie von Anil sitzt am Wohnzimmertisch. Vor allem Arslan spricht. Mutter, Vater und Bruder wirken erschöpft, ihre Blicke gehen oft ins Leere.

«Es war ein dummer Zufall, dass Anil in dieses Auto gestiegen ist», sagt Arslan. Eigentlich habe er mit dem Unfallfahrer T. schon seit zwei Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. «Weil aber in dem Auto noch andere Freunde von ihm sassen, ging er auch mit.»

Will die Familie den Vorfall schönreden?

Die Insassen des Autos hätten sich alle aus dem Staub gemacht – bis auf einen, erzählt er. «Es ist für uns sehr schwer, nachzuvollziehen, wieso alle nur für sich selber geschaut haben», sagt Arslan. Nur der eine, der bei Anil blieb, habe sich nach dem Unfall gemeldet. Von den anderen Insassen des Autos habe die Familie nichts gehört. Auch vom Unfallfahrer selbst habe man keine Entschuldigung erhalten.

Das kann Familie C. nicht verstehen: «Es ist so falsch, dass er nicht den Mut hatte, hinzustehen», sagt der Cousin. Für ihn ist klar: «Familie T. versucht in den Medien, ihren Sohn in Schutz zu nehmen und den Vorfall schönzureden.» Gegenüber 20 Minuten sagte T.s Anwalt Erich Vogel am Montag, sein Mandant stehe unter Schock und sei traumatisiert. «Er steht vielleicht unter Schock, doch unser Anil kommt nie wieder!», sagt Arslan.

T. war an Beerdigung nicht erwünscht

Vogel sagt, T. habe zwar darüber gesprochen, Kontakt zur Familie C. aufnehmen zu wollen. Doch oft sei nicht klar, ob das die Opferfamilie überhaupt wünsche: «Daher sind wir so verblieben, dass die Polizei abklärt, ob die Familie das will.» Wie der jetzige Stand sei, sei ihm nicht bekannt.

Vor der Beerdigung habe die Familie C. zudem deutlich klargemacht, dass eine Teilnahme der Familie T. nicht erwünscht sei, sagt Vogel. Es treffe aber nicht zu, dass die Familie des Fahrers den Vorfall schönzureden versuche: «Es hat sie schwer getroffen.»

«Anteilnahme ist überwältigend»

Während des Gesprächs mit Familie C. in Chur klingelt es immer wieder an der Tür. Bekannte und Freunde kommen vorbei, um zu helfen und zu trösten. «Die Anteilnahme ist überwältigend», sagt Arslan. «Wir wollen uns für die ganze Unterstützung bedanken, die wir erfahren dürfen.»

Auch auf der Unfallstelle ist die Trauer sichtbar, Blumen und Kerzen sind aufgestellt. Am Stromkasten, gegen den das Auto geprallt ist, sind noch die Spuren zu sehen. Dort haben Freunde und Verwandte Anils Botschaften hingeschrieben. «Ruhe in Frieden», steht da etwa oder «Ich vermiss dich, kline Bro».

Am Dienstag wurde Anil in Chur beerdigt. Über 700 Leute seien da gewesen, erzählt Cousin Arslan: «Das zeigt uns, wie stark er geliebt wurde und wir nicht allein sind.» Junge Leute aus Chur seien da gewesen, Leute vom Lehrbetrieb und von der Stadt. «Ein Friedhofsmitarbeiter, der seit Jahren dort arbeitet, sagte uns, er habe noch nie eine solche Anteilnahme gesehen.»

Familie will «angemessene Bestrafung»

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet. Anils Familie hofft, dass T. angemessen bestraft wird. «Ein Kind ist gestorben. Hier muss ein Exempel statuiert werden, damit so etwas nicht mehr vorkommt.» Ihre Befürchtung sei, dass der Vorfall nur eine Bewährungsstrafe nach sich ziehe. Doch: «Wenn er es jetzt nicht lernt, dann passiert so etwas wieder.»

* Namen bekannt