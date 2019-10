«Dutzende Freunde standen vor dem Spital»

Am Sonntagmorgen wurde der 21-jährige E. A.* in der Bahnhofstrasse in St. Gallen nach einem Clubbesuch durch drei Messerstiche verletzt. Das Messer verfehlte nur knapp sein Herz. Seither liegt der junge Thurgauer mit kosovarischen Wurzeln auf der Intensivstation im Unispital Zürich. Wann er aus dem Spital entlassen wird, ist unklar.

Seit seine Schwester Donjeta den schrecklichen Vorfall auf Instagram publik gemacht hat, erhält sie zahlreiche Solidaritätsbekundungen. Ihr Post wurde oft geteilt und über 2000-mal gelikt. «Gestern standen Dutzende Menschen vor dem Spital und wollten meinen Bruder sehen. Die Anteilnahme an seinem Schicksal ist einfach riesig», so Donjeta gegenüber 20 Minuten.

Tatwaffe noch nicht gefunden

Der mutmassliche Täter konnte noch in derselben Nacht festgenommen werden. Dabei soll es sich um einen 20-jährigen Schweizer handeln. Wie Daniel Hug, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sagt, trug er das Messer allerdings nicht bei sich. «Die Tatwaffe konnte bisher nicht sichergestellt werden», so Hug. Zu den möglichen Anklagepunkten könne man derzeit noch nichts sagen. Der mutmassliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft.

Dirk Baier, Leiter Kriminalprävention an der ZHAW, glaubt, dass die Tat keine reine Affekthandlung war. Der Experte sagt, dass in solchen Fällen die Täter häufig bereits zuvor wegen kleinerer Gewaltdelikte aufgefallen seien. Auch im Fall von St. Gallen sei es möglich, dass die Hemmschwelle des Täters sehr niedrig gewesen sei, so Baier. Das zeige sich daran, dass er mehrfach auf das Opfer eingestochen habe.

Messer als Accessoire

Laut Baier ist das Messer in den letzten Jahren zum Modeinstrument und gesellschaftlichen Problem geworden. In Deutschland soll etwa jeder dritte junge Mann ein Messer tragen. «Die typischen Messerträger sind 15 bis 23 Jahre alt. Durch das Tragen fühlen sie sich männlicher und stärker», so der Experte. Dass das Messer so attraktiv sei, liege auch an der einfachen Beschaffung. So könne man die Klinge auch recht einfach und legal online bestellen.

Dass die jungen Erwachsenen das Ziel haben, auf jemanden einzustechen, glaubt Baier nicht. Viel eher sei der Alkohol oft schuld daran, dass Situationen so eskalierten. «Alkohol ist ein Gewalttreiber. Er senkt die Hemmschwelle und sorgt gleichzeitig dafür, dass man sich schneller provozieren lässt. Da zieht man schnell ein Messer», so der Professor.

Von den bei der Polizei registrierten Tötungsdelikten wurden im Jahr 2018 mehr als die Hälfte mit einer Schneid- oder Stichwaffe begangen (54,4 Prozent). Insgesamt gab es laut der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS) im vergangenen Jahr 109 Tötungsdelikte, bei denen eine solche Waffe eingesetzt wurde. Im Vergleich der letzten Jahre lässt sich ein leichter Anstieg beobachten.

*Name der Redaktion bekannt

(juu)