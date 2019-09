«Ein Desaster für SBB-Chef Andreas Meyer»

Die SBB habe bereits im Januar 2018 gewusst, dass bei Türen in den EW-IV-Wagen Probleme bestehen – also lange vor dem tödlichen Unfall von Baden. Dies geht aus einem internen Dokument hervor, das dem «SonntagsBlick» vorliegt.

Ein Ingenieur hielt fest, dass nicht überwacht werden könne, ob die Türen bei der Abfahrt geschlossen seien. Dies könne zu schwerwiegenden Unfällen führen. Abhilfe sollte ein Türblattkontrollschalter schaffen, so der Ingenieur. Diesen Juli hat die SBB begonnen, die Vorrichtung in ersten Wagen einzubauen.

Trotz dieser Sachlage sagte SBB-Chef Andreas Meyer noch vor zwei Wochen und damit nach dem Unfall von Baden, dass er von defekten Zugtüren nichts gewusst habe. Er hält an dieser Aussage fest.

SBB sieht keinen Zusammenhang

Die SBB betont, dass es in dem Dokument nicht um einen ungenügenden Einklemmschutz geht, sondern auf einen Mangel verwiesen wurde, der in seltenen Fällen zu einer spaltbreit geöffneten Türe führen kann.

Der Umsetzungsprozess für das Türverriegelungs-Meldesystem sei komplex und habe Zeit in Anspruch genommen, so ein SBB-Sprecher zu 20 Minuten. Darum habe man erst im Juli dieses Jahres mit dem Einbau beginnen können. Der Unfall von Baden stehe damit also nicht in direktem Zusammenhang.

Politik und Gewerkschaft verlangen Antworten

Die neusten Entwicklungen beschäftigen auch die Politik. Edith Graf-Litscher, Präsidentin der Verkehrskommission, hat die SBB-Chefetage auf den 2. September vorgeladen. Thema sind auch die Gründe für den tödlichen Unfall von Baden. Sie sagt: «Ich erwarte, dass die SBB-Leitung uns eine klare Auskunft über den sicherheitsrelevanten Bereich gibt und ihre Hausaufgaben endlich macht. Es kann nicht sein, dass wegen Sparmassnahmen und Effizienzsteigerungen nicht gehandelt wird.»

Wichtig sei aber, dass man deswegen nun nicht das ganze Unternehmen SBB schlechtrede, denn es verfüge insgesamt über gut ausgebildetes und motiviertes Personal.

«Dass das Unternehmen über Probleme mit Waggontüren bereits informiert war und nichts unternahm, schockiert mich. Das ist ein Desaster», sagt Jürg Hurni von der Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV). «Wir wollen von der SBB nun genau erfahren, weshalb die Sicherheitsmassnahmen nicht umgesetzt wurden und wer das entschieden hat.»

Schliesslich sei die SBB verpflichtet, die Mitarbeitenden über Sicherheitslücken zu informieren und diese zu beheben. «Nur dann kann sie das Personal ausreichend schützen.»

«SBB braucht Krisenmanager als Chef»

Für Kommunikationsspezialist Roger Huber steht fest, dass die SBB und ihr Chef einen grossen Reputationsschaden davontragen werden. Natürlich befinde sich Meyer in einer Zwickmühle: «Wenn er sagt, er habe von den Defekten gewusst, hat er ein Problem. Sagt er, er wusste nichts davon, ebenso.»

Insgesamt zeige das aber, dass in der SBB Unternehmenskommunikation und Fehlerkorrektur unterentwickelt sei. «Es kann nicht sein, dass man erst auf Druck von aussen auf Missstände reagiert, gegen die man zuvor trotz Gefahrenpotential nichts unternahm. Das ist keine zeitgemässe Kommunikationskultur.»

