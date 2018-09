«Es war mir eine Ehre, der Schweiz zu dienen»

Bundesrat Johann Schneider-Ammann tritt per Ende Jahr zurück. Das sagte Nationalratspräsident Dominique de Buman (CVP) am Dienstag im Rat. Er verlas das Rücktrittsschreiben des 66-jährigen FDP-Magistraten.

Er wünsche sich für die Zukunft ein Maximum an Investitionen in die Köpfe und Hände der Gesellschaft, schrieb Schneider-Ammann. Die Schweiz sei ein kleines Paradies. Das müsse der Schweiz in stürmischen Zeiten immer wieder Antrieb sein, mutig die Erneuerung zu suchen. «Es war mir eine ausserordentliche Ehre, der Schweiz zu dienen», so Schneider-Ammann.

Scheider-Ammann will jetzt Grossvater sein

Schneider-Ammann war 2010 als Nachfolger von Hans-Rudolf Merz in den Bundesrat gewählt worden. Er hatte sich gegen die damalige St. Galler Sicherheitsdirektorin und heutige Ständerätin Karin Keller-Sutter durchgesetzt. Diese wird nun als mögliche Kandidatin für seine Nachfolge gehandelt.

Keller-Sutter sagte im Rat: «Es ist heute noch nicht Zeit für den Abschied. Sie haben ja noch ein Stück Arbeit vor sich bis Ende Jahr. Es ist schon heute Zeit, für Ihre Arbeit und Ihre unermüdlichen Leistungen für das Land herzlich zu danken.» Man schätze Schneider-Amman als Mann der Werte und der Überzeugungen, die er stets vertreten habe. «Sie möchten jetzt etwas Grossvater sein, sagten Sie heute. Das wünschen wir Ihnen von Herzen, vielen Dank, Herr Bundesrat.»



Politiker kritisieren vorgezogenen Rücktritt

Laut TeleZüri könnte Schneider-Ammanns Rücktritt gleichzeitig mit demjenigen von CVP-Bundesrätin Doris Leuthard erfolgen. Sie hatte ihren Rücktritt bereits im Juli 2017 angekündigt. Spätestens 2019 soll Schluss sein, hiess es damals.

Im Bundeshaus sorgt der Bericht zu Schneider-Ammanns Plänen schon gestern für Gesprächsstoff. Grünen-Präsidentin Regula Rytz sagte, das Timing auf Ende Jahr sei «falsch», denn im Herbst 2019 wähle das Volk ein neues Parlament, welches die Zusammensetzung des Bundesrates bestimme. «Wird der Nachfolger schon vorher gewählt, entzieht sich die FDP so dem Votum des Volkes.»

«Doppelrücktritt wäre interessant»

Für SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel wäre ein Doppelrücktritt interessant. «Dann bieten sich mehr Optionen, etwa im Bezug auf das Geschlecht und die Herkunftsregion des neuen Bundesrates.» Eines ist für Büchel aber besonders wichtig: «Der Nachfolger von Schneider-Ammann muss ganz klar ein starkes, bürgerliches Profil haben und bürgerliche Politik machen.»

Für SP-Nationalrat Corrado Pardini lässt Schneider-Ammann drei Baustellen zurück: «Erstens, die Situation der älteren Arbeitnehmer. Zweitens, der Steit mit der EU um die flankierenden Massnahmen. Und drittens, die Reform der Berufsbildung in der Schweiz».



