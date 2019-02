«Wenn eine Lawine kommt, fahren Sie einfach weiter»

Herr Müller, am Dienstag donnerte eine Lawine auf eine Skipiste in Crans-Montana VS und begrub mehrere Personen. Sind Wintersportler auf Skipisten noch sicher?

Natürlich sind Wintersportler auf den Pisten noch sicher. Die Pistenverantwortlichen stehen zwar unter Druck, die Pisten möglichst lange offen zu lassen. In jedem Skigebiet machen die Verantwortlichen aber das Menschenmögliche, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Schliesslich ist eine Lawine auf einer Piste das Schlimmste, was passieren kann.

Umfrage Wie fühlen Sie sich auf der Piste? Ich fühle mich sicher.

Ich habe Angst, dass sich plötzlich eine Lawine löst.

Ich betreibe keinen Wintersport.

Peter Müller ist Chef des Pistenrettungsdiensts im Skigebiet Parsenn oberhalb von Davos GR. (Bild: Privat) Peter Müller ist Chef des Pistenrettungsdiensts im Skigebiet Parsenn oberhalb von Davos GR. (Bild: Privat)

Wie wird diese Sicherheit gewährleistet?

Bei Gefahren sprengt man Lawinen oder sperrt die Pisten, wenn das nicht möglich ist. Letzte Woche zum Beispiel mussten wir wegen eines offenen Gleitrisses die Talabfahrt nach Davos sperren. Drei Tage später ging dort eine Lawine runter. Um eine solche Gefahr besser beurteilen zu können, wird mehrmals täglich gemessen, wie schnell ein solcher Riss wächst.

Ein Skilehrer wirft den Bergbahnen in Crans-Montana aber vor, die Situation komplett falsch eingeschätzt zu haben. Laut ihm hätten die Bahnen bei den frühlingshaften Temperaturen abgestellt werden sollen.

Anhand der Bilder, die ich gesehen habe, halte ich es für unmöglich, dass die Lawine hätte verhindert werden können. Es ist jedoch schwierig, dies nur anhand der Bilder zu beurteilen.

Warum?

An der obersten Stelle gab es einen kleinen Schneerutsch, der unten leider noch mehr Schnee mitriss. So etwas kann man nicht voraussehen. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es im Wintersport nie. Die Wintersportler befinden sich in der Natur. Ein kleines Restrisiko besteht deshalb leider immer – auch auf der Piste.

Wie sollen sich Wintersportler verhalten, wenn mitten auf der Piste plötzlich eine Lawine anrollt?

Da gibt es nur ein richtiges Verhalten: einfach weiterfahren. Da der Schnee jetzt nass und daher schwerer ist, rollen die Lawinen zum Glück langsamer. Bei einer Staublawine bestehen dagegen geringere Chancen, zu entkommen.

Worauf sollten Wintersportler sonst noch achten?

Es sollten sich endlich alle Gäste an die Signalisationen halten. Wir erleben oft Fahrer, die unsere Signalisationen einfach ignorieren. Auch Absperrbanden reichen manchmal nicht, um sie von gesperrten Pisten abzuhalten. Dabei sperren wir Pisten nicht zum Spass ab – Absperrungen haben immer einen Grund!