«Ein Taxifahrer bot mir Gratisfahrt gegen Oralsex»

Am Bahnhof in Wil SG sollen künftig Taxis stehen, die eine weibliche Fahrerin haben. Dieses Angebot nach ausländischem Vorbild fordert Lokalpolitiker Erika Häusermann (GLP). Der Grund: Sie kenne viele Frauen, die schon von einem Taxifahrer belästigt wurden. Auch N. W.*, selbst Taxifahrerin, sagt, viele Frauen würden mittlerweile ihr Taxi wählen, weil sie weiblich sei.

Herr Botonakis*, um Frauen vor Übergriffen zu schützen, fordert eine Lokalpolitikerin Frauentaxis. Eine gute Idee?

Nein. Es ist schade, dass wegen einiger schwarzer Schafe ein ganzer Berufsstand verteufelt wird. 99,9 Prozent der Taxifahrer sind rechtschaffen und versuchen, ihre Familien über die Runden zu bringen. Hinzu kommt, dass man nicht genügend Frauen finden würde, die den Taxifahrerberuf ausüben wollen.



Zahlreiche Frauen berichten von Fällen, in denen sie auf einer Fahrt sexuell belästigt wurden.

Diese Fahrer handeln kriminell und schaden dem Image von uns Taxifahrern. Der Kunde ist König und jeder Fahrgast ist mit Respekt zu behandeln – egal, ob es sich um eine Frau, einen Geschäftsmann oder eine Person aus dem Rotlichmilieu handelt.



Was kann der Taxiverband gegen Übergriffe tun?

Wir wünschen uns, dass die Behörden Personen, die wegen eines Sexualdelikts verurteilt werden, mit einem Berufsverbot belegen. Auch sollten Fahrer mit einer kriminellen Vergangenheit nicht ans Steuer gelassen werden.



* George Botonakis ist Päsident des Taxiverbands Zürich

«In meiner Kleinstadt sind wir nur drei Frauen, die nachts unterwegs sind. Das sind zu wenige für die Einführung von Frauentaxis – leider, denn die Idee fände ich super.» Auf ihren Fahrten komme es denn auch regelmässig vor, dass Kundinnen ihr Geschichten von übergriffigen Berufskollegen erzählten. Auch 20-Minuten-Leserinnen machten bereits schlimme Erfahrungen mit Taxi-Grapschern.

M. J. *(40): «Der Fahrer sagte, er habe sich in mich verliebt»



«Ich wurde in Zürich von einem etwa 50-jährigen Taxifahrer belästigt. Er wollte mich auch nicht aus dem Taxi rauslassen und hielt mich am Handgelenk fest. Als ich flüchtete, verfolgte er mich mit dem Auto. Zum Glück erreichte ich den Notfall des Triemli-Spitals, wo man mir half. Ich traue mich seither nicht mehr, in ein Taxi einzusteigen. Bei Uber habe ich wegen des GPS-Trackers ein besseres Gefühl. Zur Polizei sagte der Taxifahrer, er habe sich in mich verliebt und wolle mich zum Abendessen einladen. Die Anzeige zog ich am Schluss zurück. Meine Mutter bekam dann einen Taxigutschein über 100 Franken und einen Blumenstrauss, weil ich meine Adresse nicht verraten wollte.»

I. G.* (22): «Er versuchte, mit der Hand in meine Unterhose zu gelangen»

«Ich fühlte mich wie gelähmt – eine Art Schockstarre. Er versuchte, mit seiner Hand in meine Unterhose zu gelangen, doch aufgrund meiner Strumpfhose gelang ihm das nicht», erzählt S. B.* Vor gut einem Jahr wurde sie von einem Taxifahrer sexuell genötigt. Er habe ihr gar angeboten, sie für Sex zu bezahlen, sagt die 22-Jährige. Als B. aussteigen wollte, habe der Mann das nicht zugelassen und sie festgehalten. «Dann versuchte er, mich zu küssen, und hielt mein Gesicht fest. Ich begann zu weinen.»

Sie habe ihm immer wieder gesagt, dass sie das nicht wolle, so B. Der Fahrer habe nicht reagiert, sondern sie bloss weiter am ganzen Körper berührt. «Irgendwann hat er mich losgelassen, wahrscheinlich, weil ich so stark weinte. Ich bin sofort aus dem Auto raus und nach Hause gerannt.» Kurze Zeit später habe sie eine Freundin darüber informiert, was ihr zugestossen sei, diese wiederum habe sie dazu bewegt, sich wenige Tage später an die Polizei zu wenden. Der Fall kam bis vor Gericht, ein rechtskräftiges Urteil gegen den Mann steht noch aus.

Noch heute leidet die junge Frau unter den Folgen des Übergriffs. «Erst kürzlich bin ich zum ersten Mal wieder mit einem Uber gefahren. Mir war überhaupt nicht wohl dabei. Der Fahrer wollte freundlich sein und stellte mir ein, zwei Fragen. Doch das war schon zu viel.» Sie habe sich professionelle Hilfe geholt, was ihr guttue, so die junge Frau. Dennoch habe sie noch immer mit der Geschichte zu kämpfen. «Wenn du in ein Taxi steigst, vertraust du dem Fahrer doch. Was mir zustiess, hätte ich mir nie ausgemalt. Das kennt man nur aus Filmen.»

F.L.* (26): «Gratisfahrt, wenn ich ihn oral befriedige»

«Der Vorfall ist mir eingefahren: Während einer Fahrt von Baden nach Hause bot mir ein Taxifahrer an, dass ich nichts bezahlen müsse, wenn ich ihn oral befriedige.» Sie habe grosse Angst gehabt: «Es war eine ungemütliche Situation.» Zum Glück habe der Taxifahrer nichts weiter unternommen und sie gehen lassen. Sie nerve sich noch heute, dass sie den Taxifahrer nicht gemeldet habe. Ihr sei es angenehmer, wenn eine Frau fahren würde. Handkehrum wisse sie, dass die meisten Fahrer ihre Sache super machen würden.

(jk/daw)