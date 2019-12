«Ein grosser Teil der Mittelschicht wird ärmer»

Schweizer sparen so viel wie noch nie (20 Minuten berichtete). Doch bei den 20 Prozent der Haushalte mit den tiefsten Einkommen zeigt der Trend in die andere Richtung. Sie gaben zuletzt über 700 Franken pro Monat mehr aus, als sie einnahmen – ein neuer Rekord. Warum das so ist und was dagegen helfen könnte, sagt Sébastien Mercier vom Verein Schuldenberatung Schweiz.

Umfrage Können Sie heute mehr sparen als vor ein paar Jahren? Ja, mir geht es besser.

Nein, etwa gleich viel.

Nein, sogar weniger.



Herr Mercier, während der durchschnittliche Sparbetrag steigt, zeigt sich bei den untersten 20 Prozent der Einkommen ein gegenteiliges Bild. Wieso?

Die Schere zwischen gut und schlecht Verdienenden geht auf. Die Mittelschicht schmilzt. Ein Teil von ihr bewegt sich zwar einkommensmässig nach oben. Ein grösserer Teil geht aber nach unten und hat immer weniger Geld zur Verfügung. Die Hälfte der Mittelschicht wird ärmer.

Wieso?

Die Löhne entwickeln sich nicht gut. Gleichzeitig steigen die Prämien der Krankenkassen und die Mieten. Unter dem Strich verdient ein Teil der Bevölkerung immer weniger.



Die untersten 20 Prozent der Haushalte wiesen zuletzt einen negativen Sparbetrag von 706 Franken pro Monat aus. Woher kommt das Geld, das ihnen fehlt?

Ein Teil der Betroffenen ist überschuldet. Andere pumpen Freunde oder die Familie um Geld an oder versuchen, mit Kredit- und Kundenkarten über die Runden zu kommen. Das verschärft das Problem aber, statt es zu lösen. Zudem gibt es Personen, die extrem viel sparen und schlussendlich nur noch Pasta essen.



Was empfehlen sie diesen Leuten?

Wir haben oft Personen bei uns, die nicht genügend Geld zum Leben haben. Diese brauchen meist Unterstützung von der Sozialhilfe. Doch längst nicht alle wollen das.

Wieso nicht?

Entweder sie sind zu stolz oder haben etwa als Ausländer Angst, ihre Aufenthaltsbewilligung zu verlieren. Es gibt nicht den einen Grund.

Wer dauerhaft mehr ausgibt, als er einnimmt, ist irgendwann überschuldet.

Ja. Viele bezahlen etwa ihre Krankenkassenrechnungen nicht mehr oder schieben die Steuerrechnung auf. Das ist ein Teufelskreis. Viele haben kaum Geld, um zu überleben, aber müssen trotzdem Steuern zahlen. Dann werden sie betrieben – aber es gibt gar nichts, das gepfändet werden könnte. Das ist ein teurer administrativer Leerlauf. Andere bezahlen ihre Krankenkassenprämien nicht. Dann landen sie auf einer schwarzen Liste und werden nur noch im Notfall behandelt. Das kostet schlussendlich viel mehr.

Wieso?

Die Leute gehen nicht mehr zum Arzt. Doch je später gesundheitliche Probleme behandelt werden, desto teurer wird es. Hinzu kommt: Betroffene leiden unter physischem und psychischem Stress. Auch das Jonglieren mit Rechnungen braucht Energie. Wer sogar so wenig Geld hat, dass er beim Essen sparen muss, hat nicht selten einen Mangel etwa an Eisen oder Vitaminen mit ernsthaften gesundheitlichen Folgen.

Wie könnte das Problem angegangen werden?

Sinnvoll wäre, Leute am Existenzminimum von den Steuern zu befreien. Auch ein Mindestlohn könnte helfen. Zudem sind die Prämienverbilligungen in vielen Kantonen zu tief oder helfen nicht allen Personen, die sie brauchen. Wichtig ist auch, dass die Sozialhilfe nicht weiter unter Druck gerät. Schlussendlich ist sie für viele der letzte Ausweg.

Wie viel Geld können Sie auf die Seite legen? Worauf sparen Sie hin? Oder haben Sie zu wenig Geld, um etwas auf die Seite zu legen? Wo versuchen Sie, weniger Geld auszugeben, und wie kommen Sie über die Runden? Erzählen Sie uns davon! Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(ehs)