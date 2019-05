Fachleute wollen Beerpong verbieten

Das Trinkspiel ist von Home-Partys nicht mehr wegzudenken: Zweierteams befinden sich am jeweiligen Tischende und versuchen mit einem Pingpongball möglichst schnell alle mit Bier gefüllten Becher des Gegnerteams zu treffen. Bei jedem Treffer muss das gegnerische Team den Becher leer trinken. Ziel ist es, als erstes Team alle Becher des Gegners abzuräumen.

Umfrage Spielst du Beerpong? Ja, ich spiele sehr gerne Beerpong.

Nein, ich spiele kein Beerpong.

Ich weiss es nicht.

Auch viele Bars und Clubs bieten inzwischen Beerpong-Turniere an. So veranstaltet zum Beispiel die Studentenvereinigung AIV von der ETH Zürich regelmässig solche Turniere und wirbt mit dem Slogan «You sink it, they drink it. Versuch dein Glück und spiel mit.»

Verbot von öffentlichen Trinkspielen gefordert

Suchtexperten sind vom Hype wenig begeistert und fordern ein öffentliches Trinkspielverbot: «Trinkspiele verharmlosen den Alkoholkonsum und sind so angelegt, dass der Alkohol sehr schnell und in grossen Mengen getrunken wird», sagt Silvia Steiner, Leiterin Prävention bei Sucht Schweiz.

Laut Steiner werden gerade junge Menschen aufgrund ihrer Impulsivität dazu verleitet, bei Trinkspielen mitzumachen. Diese würden dann rasch die Kontrolle über die getrunkene Menge verlieren: «Ein schweizweites Verbot von öffentlichem Beerpong wäre im Sinne der Prävention. Denn jegliche strukturelle Massnahmen, die Sichtbarkeit und die Verharmlosung von alkoholischen Getränken reduzieren, tragen dazu bei, Alkoholprobleme zu vermindern.»

«Es wird öffentlich definitiv weniger Beerpong gespielt»

Im Kanton Neuenburg existiert bereits seit einigen Jahren ein entsprechendes Verbot von öffentlichen Trinkspielen (20 Minuten berichtete). Pierre Gobat, Chef der Gewerbepolizei Neuenburg, zieht eine positive Bilanz: «Das Gesetz ist seit 2015 in Kraft und wird grösstenteils eingehalten. Es wird definitiv weniger Beerpong in der Öffentlichkeit gespielt.»

Laut Gobat werden Kontrollen durchgeführt: «Die Polizei entdeckt ab und zu Bars oder Clubs, die solche Veranstaltungen entweder auf Social Media posten oder im Lokal selbst ausschreiben.» Verstosse man gegen das Gesetz, drohe im Normalfall eine Busse. Wiederholungstätern könne sogar das Wirtepatent entzogen werden, was jedoch bisher nicht nötig gewesen sei, so Gobat.

Ob das Neuenburger Gesetz auch auf andere Kantone ausgeweitet werden soll, überlasse er lieber der lokalen Politik und den Sucht- und Präventionsverbänden. «Fakt ist aber, dass der schnelle und grosse Konsum von Alkohol durch Trinkspiele gefördert wird und der Gesundheit schadet. Das ist auch die Motivation hinter unserem Gesetz», so Gobat.

Politiker finden Beerpong-Verbot unnötig

Doch viele stören sich am Neuenburger Beerpong-Verbot und fordern dessen Aufhebung: So nominiert die IG Freiheit das Verbot für den diesjährigen «Rostigen Paragraphen», womit jährlich besonders unnötige Gesetze ausgezeichnet werden. Das Komitee findet, dass «immer häufiger in Amtsstuben entschieden wird, wie wir unseren Tag zu verbringen haben und was wir dabei konsumieren dürfen – oder eben nicht».

Auch Camille Lothe, Präsidentin der Zürcher Jungen SVP, macht sich grosse Sorgen um ihre «Lieblings-Abendunterhaltung». Auf ihrem Youtube-Channel «Uf dä Punkt» macht sie sich über die Neuenburger Verwaltung lustig und bemängelt die zunehmende Beschneidung der persönlichen Freiheiten. «Es ist leider so, dass in unserer Gesellschaft immer mehr Freiheiten von gewissen Politikern beschnitten werden. Und das bis hin zur Besinnungslosigkeit», so Lothe im Video.





(mm)