Das sagen Youtuber zum Streit um EU-Urheberrecht

Künftig sollen in der EU Online-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen von Nutzern haften, wenn sie Text, Bilder oder Videos hochladen. So sieht es Artikel 13 der geplanten Copyright-Richtlinie vor. Weil Youtube und Co. die Masse an hochgeladenen Videos nicht manuell sichten können, würden wohl sogenannte Upload-Filter installiert, die Inhalte löschen, wenn eine Copyright-Verletzung vermutet wird. Dieser könnte auch in der Schweiz zur Anwendung kommen.

Kritiker fürchten, dass damit auch Parodien, Memes, Film- oder Game-Rezensionen kaum mehr den Weg ins Netz finden würden. Die Youtube-Chefin Susan Wojcicki sagte gar, nur noch grosse Unternehmen könnten dann Inhalte auf Youtube stellen, weil die Sichtung von Videos kleinerer Kanäle zu aufwendig wäre. Auch viele bereits veröffentlichte Videos könnten für User in der EU gesperrt werden.

«Die EU macht das Internet kaputt»

In Aufruhr ist die Gaming-Szene in der Schweiz. «Die EU macht das Internet kaputt, indem sie einen grossen Einschnitt in die Internetfreiheit plant. Dafür ist der Widerstand erstaunlich gering», sagt etwa Rafael Kink von der Gaming-Agentur MYI Entertainment. «Schon heute melden Filmstudios mithilfe von Suchsoftware Urheberrechtsverletzungen auf Youtube. Bei Treffern werden Videos einfach pauschal markiert und die Beweislast wird umgedreht. Die Fair-Use-Regel (Schranken des Copyrights etwa für Zitate, Anm. d. Red.) wird hierbei komplett ignoriert.»

Würden Youtube und Co. für Urheberrechtsverletzungen haften, hätte das laut Kink auch gravierende Folgen für das boomende «Let’s Play»: «Das Portal Twitch etwa würde wohl alle europäischen Spieler ausschliessen, da die Rechte beim Game-Studio liegen. Ob dieses einer Veröffentlichung zustimmt, wäre im Einzelfall zu prüfen.» Der bürokratische Aufwand wäre laut Kink immens.

«Kritische Kommentare wären passé»

Vor allem fürchtet er aber einen schweren Eingriff in die Meinungsfreiheit: «Eine Game- oder Filmkritik wäre – wenn überhaupt – noch mit dem Einverständnis des Rechteinhabers möglich. Mit kritischen Kommentaren wäre es vorbei.» Die Richtlinie sei offensichtlich von Leuten gemacht, «die nicht verstehen, wie das Internet funktioniert».

Kritisch ist auch Swissmeme-Gründer Zeki Bulgurcu. Er befürchtet ein «Filterchaos», wie er schon vor Monaten warnte: «Viele Inhalte würden fälschlicherweise dem Filter zum Opfer fallen. Der Ärger bei den Usern ist vorprogrammiert.» Laut Zeki sind 95 Prozent der verwendeten Bilder auf Swissmeme urheberrechtlich geschützt. Dennoch ist er überzeugt: Die Plattform könnte auch mit Upload-Filter überleben. «Nur müsste man dann alle Bilder selber machen – ein beträchtlicher Mehraufwand.»

Lionel plädiert für einen besseren Schutz von geistigem Eigentum

Verständnis für den Versuch, geistiges Eigentum zu schützen, hat dagegen Youtube-Star Lionel Battegay, der für sein Format «Ask Switzerland» bekannt ist: «Ich kann nicht sagen, wie es am Ende umgesetzt wird. Im Grundsatz unterstütze ich den Gedanken, dass man im Internet geistiges Eigentum besser schützen kann. Mir wurden auch schon Videos geklaut. Zum Teil ist es im Meme-Bereich gang und gäbe, sich an fremdem Eigentum zu vergreifen.» Allerdings teile er die Befürchtung, dass die Umsetzung der Copyright-Richtlinie es nur grossen Firmen erlauben würde, das geistige Eigentum zu schützen, während «kleine, kreative Köpfe» auf der Strecke blieben.

Die Musiker-Lobby Suisa verteidigt die Richtlinie: «Grosse Internet-Dienstleister erwirtschaften Milliarden dank Inhalten wie Musik oder Videos, während die Ersteller dieser Inhalte grösstenteils leer ausgehen», sagt Sprecher Giorgio Tebaldi. Mit der Richtlinie solle dieses Ungleichgewicht beseitigt werden. «Musik komponieren und produzieren oder einen Film drehen ist eine Arbeit, die entsprechend entschädigt werden muss.» Zudem hätten die Urheber ein Recht darauf, zu bestimmen, wo und wofür ihre Musik oder Videos benutzt würden.

(daw)