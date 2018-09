«Eine Schülerin hatte 37 Wespenstiche»

Wespen attackierten am Freitag in der Region Eischoll/Unterbäch VS eine Gruppe von Schulkindern. Zehn von ihnen wurden laut «Walliser Bote» gestochen. Georges Jäger, Schulleiter der regionalen Orientierungsschule Gampel, sagt, dass sich zwei Schulklassen auf der Herbstwanderung auf einem offiziellen Wanderweg in Richtung Eischoll befunden hätten, als es zur Attacke gekommen sei. «25 Schüler wurden gestochen», so Jäger. Einige Schüler hätten mehrere Stiche gehabt. «Eine Schülerin hatte 37 Stiche, ein Schüler 26 Stiche.»

Da acht Schüler von Unwohlsein betroffen gewesen seien, wurden diese laut Jäger mit der Air Zermatt ins Spital Visp geflogen. «Noch am gleichen Tag konnten fünf das Spital wieder verlassen. Drei der Schüler blieben danach noch zur Überwachung im Spital.» Am Samstag hätten diese drei aber auch nach Hause zurückkehren können. Laut Jäger reagierten die vier Lehrpersonen, die die Schulklasse begleiteten, ruhig und professionell. «Sie boten sofort den Samariterverein von Unterbäch auf und alarmierten über die Notfallnummer 144 die Air Zermatt.» Laut Air Zermatt waren für den Flug ins Spital drei Helikopter im Einsatz.



«Erosion machte Wespen aggressiv»

Auslöser der Wespenattacke waren Bodennester. «Der Wespenschwarm brach aus zwei Bodennestern neben dem Wanderweg Suonenweg aus», sagt Simon Vogler, Kommandant der Feuerwehr Schattenberge. Normalerweise blieben solche Nester ruhig. «Da Kinder in grossen Gruppen den Weg betraten, kam es aber zu Erosionen, sodass die Wespen in ihren Nestern gestört wurden und aggressiv reagierten.»

Laut Vogler entfernte die Feuerwehr die Nester am Abend. «Der Wanderweg war danach wieder frei.» Vogler berichtet, dass die Wespenplage im Oberwallis dieses Jahr besonders gross sei. «Wir mussten dieses Jahr schon einige Wespennester entfernen.» Nach langen Wärmeperioden bildeten die Wespen besonders viele Nester.



«Wir gehen nicht einfach zum Alltag über»

Das Ziel der Schulklasse mit den 14-jährigen Schülern war laut Jäger eine Wanderung durch die Schattenberge. Als Schattenberge bezeichnet werden die Gemeinden Bürchen, Unterbäche, Eischoll und Ergisch im Herzen des Oberwallis. «Nach der Attacke wurde die Wanderung geordnet abgebrochen», sagt Jäger. Am Montag seien sämtliche Schüler wieder wohlauf zum Unterricht erschienen. «Die Attacke schockierte die Schüler aber ziemlich. Wir gehen nicht einfach zum Alltag über», sagt Jäger.

Der Vorfall werde in allen Klassen während dieser Schulwoche thematisiert. Ob weitere Massnahmen nötig seien, zum Beispiel ein Schularzt oder schulpsychologische Betreuung, werde Mitte Woche entschieden. «Ich gehe aber davon aus, dass dies nicht nötig ist.» Jäger hätte nie mit einem solchen Vorfall gerechnet. «Weil die Wespenplage im Wallis zurzeit so gross ist, verzichtete die Schule extra auf eine Wanderung an den Südhängen durch Rebberge – und dann passierte so etwas auf einem absolut gefahrlosen Wanderweg!»