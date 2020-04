«Einige Bibeli haben es leider nicht geschafft»

«Bibelis zu züchten, ist mein Hobby», sagt Sepp Nussbaumer aus Lampenberg BL. Nussbaumer ist Mitglied des Züchtervereins für ursprüngliches Nutzgeflügel. 20 Minuten ist seit drei Jahren jeweils dabei, wenn bei ihm pünktlich zu Ostern die Bibeli schlüpfen.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

«Die frisch geschlüpften Tiere sind noch ein wenig schüchtern», sagt Nussbaumer. Insgesamt seien 56 Bibeli zur Welt gekommen. 14 stammen von den Appenzeller Barthühnern, 35 von den Appenzeller Spitzhauben und 7 gehören den weissen Schweizerhühnern an. «Wie bei fast jeder Brut haben es auch diesmal leider nicht alle Tiere geschafft», sagt der Züchter.

«Einige Bibelis haben es leider nicht geschafft»

Hähne werden eher geschlachtet

Bei Nussbaumer sollen die Bibeli in den nächsten zehn Wochen zu Hühnern und Hähnen heranwachsen. «Es wird kein einziges Huhn geschlachtet. Mit den Hühnern, die 'schön' sind, sprich die dem Rassenstandard entsprechen, baue ich einen eigenen Stamm auf», so der Züchter. Hühner, die dem Rassenstandard nicht gerecht werden, weisen beispielsweise krumme Brustbeine oder fehlende Zehennägel auf. Diese verkaufe er an andere Mitglieder seines Vereins, die nicht züchten würden.

Bei Hähnen sieht es anders aus. «Da man leider nicht alle Hähne für die Zucht braucht, werden etwa 90 Prozent von ihnen zwischen Woche 10 und 16 geschlachtet», so Nussbaumer. Zum einen wolle man so die Inzucht innerhalb des Stammes verhindern und zum anderen nur zur Zucht geeignete Hähne an Mitglieder vermitteln.

Er bestimmt, wann geschlüpft wird

«Die Bibelis schlüpfen pünktlich zur Osterzeit, weil ich das so steuere», so der Züchter. Bereits nächsten Samstag erwarte Nussbaumer die nächste Brut. Doch für das optimale Schlüpfen sind einige Bedingungen im Brutapparat zu beachten. Während der Brutzeit «schiere» Nussbaumer rund dreimal. Dabei leuchte er mit einer speziellen Lampe die Eier im Brutapparat an. So kann er kontrollieren, ob die Eier befruchtet sind und ob es ihnen gut geht.

Während des Brutprozesses befänden sich die Eier in einer Temperatur von 37,5 bis 37,8 Grad genau 18 Tage lang im Vorbrüter. Danach würden sie in den Schlupfbrüter, mit einer Temperaturreduzierung von 0,5 Grad, verlegt. An Tag 20 und 21 ist es dann so weit: «Der Schlüpfprozess dauert normalerweise 24 Stunden», so der Hobby-Züchter. Doch auch da könne es mal länger dauern.

(gab)