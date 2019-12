Kurz nach Weihnachten beginnt bei vielen Arbeitnehmern das Ringen um die besten Ferientage. Während Eltern mit schulpflichtigen Kindern aufgrund der Schulferien in der Planung eingeschränkt sind, können es sich Kinderlose leisten, ein wenig flexibler zu sein – zumindest so die Annahme. Wir haben unsere Leser gefragt, was dafür oder dagegen spricht, den Arbeitskollegen mit Kindern bei der Ferienplanung den Vortritt zu lassen.

Zumindest in einer nicht repräsentativen Online-Umfrage ist die Sache für eine Mehrheit der 20 Minuten-Leser klar: 77 Prozent von 1416 Personen finden, dass sie bei der Ferienplanung Arbeitskollegen mit Kindern den Vortritt lassen. Doch es gibt auch andere Meinungen.

Kontra: Gabriel*



«Dass es viele Eltern es als selbstverständlich erachten, dass kinderlose Arbeitskollegen ihnen den Vortritt lassen müssen, finde ich störend. Gleiches gilt für Leute, deren Familienangehörige im Ausland leben. Hey: Ihr habt das euch doch selber ausgesucht. Nur weil man die Familie sehen will, können trotzdem nicht alle gleichzeitig zwei Wochen in die Heimat abreisen. Grundsätzlich gilt doch: Gleiches Recht für alle, Eltern sollen bei den Ferien darum keinen speziellen Vorzug geniessen.

Wenn es Streitereien gibt, sollten Väter und Mütter in den Sommer- und Sportferien den Vorzug erhalten, nicht aber in allen anderen Ferien um Ostern, Herbst und Weihnachtsferien.

Wir Kinderlosen haben auch ein Leben, Partner, machen Ausbildungen und besuchen Schulen. Da sind wir in der Planung auch nicht 100 Prozent frei. Zudem wird schnell vergessen, dass Kinderlose durch höhere Steuern auch den Familien etwas zurückgeben.»

Pro: Nikita K. (25)



«Ich selber habe keine Kinder, aber ich bin absolut dafür, dass Eltern bei der Ferienplanung einen Vorrang haben. Ich arbeite als zivile Angestellte oft mit Berufsmilitärs zusammen und die sind oft unterwegs und können daher manchmal über Wochen ihre Familien nicht sehen. Ich als Elternteil wäre auch dankbar für diese Möglichkeit. Wenn es mehrere Leute gibt, die gleichzeitig Ferien nehmen wollen, findet man bilateral immer eine Lösung.

Ausserdem würde es mir gar nicht in den Sinn kommen, während der Schulferien-Zeit Badeferien zu machen oder im Winter in die Skiferien zu gehen. Einerseits, weil ich mich nicht im Flugzeug oder im Hotel über die vielen Kinder aufregen will und sowieso alles überlaufen ist und andererseits, weil die Preise zu dieser Zeit sowieso am höchsten sind. Ich bin geradezu froh, meine Ferien drum herum zu planen – es ist eine Win-Win-Situation.»





