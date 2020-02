«Enthüllung schädigt Ruf der neutralen Schweiz»

Wie haben Sie reagiert, als Sie davon hörten, dass der deutsche und der US-Geheimdienst die verschlüsselte Kommunikation von über 100 Staaten abgesaugt haben sollen?

Thomas Borer: Ich war ziemlich schockiert und habe mich gefragt, ob wir zu meiner Zeit als Diplomat und beim EDA wohl dieselbe Hardware verwendet haben. Die Schweiz kommunizierte über Telex und in der Botschaft hatten wir auch solche Verschlüsselungsgeräte. Ich bin froh, zu wissen, dass meine oft scharfen politischen Berichte in meiner Zeit als Chef der Task-Force und Botschafter in Deutschland nicht von ausländischen Geheimdiensten mitgelesen wurden.

Wer hat von den Vorfällen gewusst?

Ich bin überrascht, dass das so lange geheim gehalten werden konnte. In der heutigen Zeit bleibt ja nichts mehr geheim. Das dürften nur ganz wenige Angestellte im VBS gewusst haben. Vermutlich hofften die entsprechenden Kreise darauf, dass der zahnlose Schweizer Geheimdienst als Gegenleistung von denjenigen Informationen erhielt, die vom Geschäft mit den Chiffriergeräten profitierten – also von den Nachrichtendiensten der USA und von Deutschland.

Welche Auswirkungen haben die Enthüllungen auf das Image der neutralen Schweiz?

Es handelt sich hierbei um erstaunliche Enthüllungen, die unserem Image als neutraler, unparteiischer Staat bei den betroffenen Nationen sicherlich Schaden zufügen wird. Die betroffenen Regierungen werden allerdings wohl eher die Faust im Sack machen, als die Schweiz öffentlich anzugreifen.

Offenbar erhielt auch der Iran Chiffriergeräte, die nicht sicher waren. Kann die Schweiz ihre Vermittlerrolle, beispielsweise zwischen der USA und dem Iran, weiterhin wahrnehmen?

Ich denke schon. Die guten Dienste, welche die Schweiz heute leistet, werden weiterhin möglich sein, da wir beispielsweise zwischen der USA und dem Iran hauptsächlich Briefträgerfunktionen innehaben.

Thomas Borer leitete von 1996 bis 1999 die Task Force Schweiz–Zweiter Weltkrieg. Anschliessend war er bis 2002 Botschafter der Schweiz in Deutschland.



(dgr)