«Nach meinem Schlag grapschte er nie mehr»

Eine 21-jährige Schweizerin hat einem 20-Jährigen in der Silvesternacht in Wien das Nasenbein gebrochen, nachdem er ihr beim Rathausplatz an den Po gefasst hatte. Nun droht beiden eine Strafe. So wurde der junge Mann wegen Belästigung angezeigt, die Schweizerin wegen des Faustschlags ins Gesicht.

Umfrage Was halten Sie davon, dass die betroffenen Frauen verurteilt / angezeigt wurden? Nichts, wenn jemand grapscht, dann muss er eine gebrochene Nase in Kauf nehmen.

Ich weiss es nicht.

Eine gebrochene Nase ist etwas zu heftig, aber körperlich wehren sollte man sich schon dürfen.

Gewalt ist nie eine Lösung.

Das sagt die Expertin

Brigitta Sonnenmoser ist Rechtsanwältin und auf Opferhilfe spezialisiert, sie erklärt, wie frau sich wehren darf: «Gegenwehr muss verhältnismässig sein. Nun hängt der Begriff der Verhältnismässigkeit von den Umständen des Einzelfalls ab. Wird man etwa am Hintern oder am Busen begrapscht, darf man in Form von Tätlichkeiten zurückgeben. Angebracht ist eine Ohrfeige, Schlagen mit der flachen Hand, Kratzen, ein Faustschlag auf den Körper. Mit einem Faustschlag ins Gesicht dagegen wird eine Grenze überschritten. Ein solcher kann schwere Verletzungen im Augen- und Nasenbereich zur Folge haben. Entsprechend droht eine Verurteilung wegen Körperverletzung. Droht eine Vergewaltigung, dürfen Betroffene den Täter beissen, boxen, an den Haaren reissen oder ihm einen heftigen Tritt gegen die Geschlechtsteile verpassen. Auch ein Faustschlag gegen das Gesicht kann zulässig sein. Die Opfer müssen dem Richter dann allerdings auch plausibel erklären können, dass tatsächlich eine Vergewaltigung drohte. Nicht zulässig ist es, sich mit einem Messer zu wehren, sofern der Täter unbewaffnet ist.



Genau das Gleiche hat 20-Minuten-Leserin N.K.* erlebt. Im Ausgang sei sei vor einiger Zeit von einem jungen Mann angegrapscht worden. «Ich habe ihn zweimal gewarnt, er solle sofort aufhören» sagt sie. Als der Mann ein drittes Mal zulangte, reichte es ihr: «Ich habe mich umgedreht und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Für ihn endete die Grapscherei im Spital – ich hatte ihm die Nase gebrochen.»

Für Schlag ins Gesicht verurteilt



Nach einer Vergewaltigung wenige Jahre vor dem Vorfall habe N.K. sich geschworen: «Mich fasst so schnell keiner mehr an.» Damals habe sie sich zu wenig gewehrt, das habe sie besser machen wollen und habe deshalb mit vollem Körpereinsatz reagiert. Kurze Zeit später trafen die alarmierten Polizisten ein, worauf N.K. und der übergriffige Mann sich gegenseitig anzeigten. Die ganze Sache endete für N.K. also vor Gericht.

«Wir wurden beide zu einer Geldstrafe sowie zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Meine Strafe, auch die 2 Jahre auf Bewährung, konnte ich eigentlich nicht verstehen, so hatte ich mich doch nur gewehrt.» Der Richter aber habe argumentiert, dass es sich bei ihrer Selbstverteidigung nicht um eine einfache Ohrfeige, sondern um Körperverletzung gehandelt habe.

Drink aus der Hand geschlagen

Heute sehe sie den Grapscher manchmal zufällig auf der Strasse in ihrem Wohnort. Direkt nach der Verhandlung hätten sie Frieden geschlossen, so N.K.: «Wir grüssen uns freundlich. Einmal hat er mir gesagt, dass er viel aus der Sache gelernt habe. Er hat seither nie wieder eine Frau einfach so angefasst.» Sie ist sich sicher: «Ich würde sofort wieder so reagieren und mich entschlossen zur Wehr setzen, wenn jemand nicht auf meine mündliche Verwarnung hört.»

Auch Leserin S.B.* wurde angegrapscht und hat sich erfolgreich dagegen gewehrt. «Ein Unbekannter fasst mir in einem Club in Dietikon an den Po. Zuvor hatte ich bereits gemerkt, dass der Typ komisch um mich herumtänzelte. Deshalb war ich ein wenig vorbereitet.» Unverzüglich habe sie sich umgedreht und den Mann mit beiden Händen von sich gestossen. Dieser habe perplex «Stopp» gerufen, doch S.B. habe weitergemacht: «Ich habe ihn angeschrien und ihm schliesslich den Drink aus der Hand geschlagen.» Das alles sei dem Mann sichtlich unangenehm gewesen.

«Würde eine Anzeige jederzeit in Kauf nehmen»

Kurze Zeit später sei ein Security eingeschritten und habe den Mann aus dem Tanzlokal verwiesen. S.B. würde sofort wieder so reagieren. Die junge Frau versteht nicht, dass N.K. oder auch die junge Schweizerin, die sich in Wien gewehrt hatte, beide eine Strafanzeige kassiert haben: «Es ist unser Körper. Wer ihn ungefragt an intimen Regionen berührt, hat mit einer gebrochenen Nase zu rechnen. Es ist wichtig, dass wir uns dagegen wehren.»

So würde sie auch eine Strafanzeige in Kauf nehmen: «Die Typen müssen begreifen, dass sie etwas falsch gemacht haben und es nie wieder tun dürfen.» Zudem könne man in dem Moment, in dem man an Intimstellen berührt werde, nicht wissen, ob der Grapscher nicht viel gefährlichere Absichten habe: «Im Akutfall kannst du nicht abschätzen, ob er nicht weitergehen und sich an dir vergreifen würde.»

*Name der Redaktion bekannt



