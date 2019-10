«Er zückte ein Messer und stach dreimal auf ihn ein»

«Er hat versucht, meinem Bruder gezielt in Herz und Lunge zu stechen», sagt Donjeta A.* gegenüber 20 Minuten. Die 23-Jährige sagt, sie habe am Sonntagmorgen einen Anruf bekommen, dass ihr Bruder E. A.* mit drei Stichwunden ins Universitätsspital Zürich eingeliefert worden sei. Laut ihr wurde E. in St. Gallen, in der Nähe vom Bahnhof, auf offener Strasse von einem Unbekannten attackiert. Auslöser soll ein Flirt mit einer Frau gewesen sein, so Donjeta. Dabei habe sich ein junger Mann eingemischt. «Mein Bruder sagte dem Typen noch, dass er weggehen solle. Doch dann zückte er ein Messer und stach mehrmals auf ihn ein.»

Laut der Schwester kannten sich Täter und Opfer zuvor nicht. Nach der Tat sei der junge Mann, den das Opfer auf etwa Anfang 20 schätzt, gemeinsam mit zwei Frauen weggelaufen. Dabei sollen sie E. noch Sprüche hinterhergerufen haben. Erst als der Täter verschwunden sei, habe der 21-Jährige realisiert, dass er blute und verletzt sei. «Er brach zusammen und bekam keine Luft mehr. Er wurde in St. Gallen ins Spital eingeliefert und sofort mit der Rega zu einem Herzspezialisten nach Zürich gebracht», erzählt Donjeta aufgelöst. Dort habe man ihn den gesamten Vormittag hindurch notoperiert.

Was genau passiert ist, muss nun die Polizei klären – Bekannte erzählen unterschiedliche Versionen des Tathergangs. Wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei St. Gallen heisst, wird bereits im Fall ermittelt.

E. A. dachte, er würde sterben

Am Sonntagnachmittag erhielt die Familie Gewissheit: E. A.* hatte überlebt. «Er hat aber extrem viel Blut verloren, ein Organ wurde durch die Stiche beschädigt und sein ganzer Oberkörper musste aufgeschnitten werden», erzählt die Schwester. Sie selbst habe den Anblick ihres Bruders kaum ertragen können. Auf Instagram schreibt sie dazu: «Sein Anblick im Spital hat uns getötet, verkabelt und an Schläuchen festgemacht. Zuerst nicht ansprechbar. Das Einzige, was man hört, sind meine Schreie und meine Mutter, wie sie auf den Boden fällt.»

«Gegen 16 Uhr durften wir ihn dann endlich sehen», berichtet die 23-Jährige. Er habe nur noch geweint und darum gebeten, dass die Angehörigen seine Hand hielten. «Er sagte, dass er den Tod bereits vor Augen gesehen habe.»

Derzeit befindet sich der Thurgauer mit kosovarischen Wurzeln noch auf der Intensivstation. Wann er diese verlassen könne, sei noch ungewiss. Dass der 21-Jährige noch lebt, grenzt für die Familie an ein Wunder. Sie glaubt, dass er mindestens 1000 Schutzengel hatte.

Wie es auf Anfrage bei der Kantonspolizei St. Gallen heisst, wird bereits im Fall ermittelt. Donjeta hofft nun, dass der Täter bald gefasst wird: «Er wollte meinen Bruder umbringen. Er ist gefährlich und immer noch auf freiem Fuss.»



(juu)