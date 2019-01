«Wir erreichen Jüngere nicht mehr wie früher»

König Fussball, der Sturm Burglind, zwei neue Bundesrätinnen, Auswanderer und Alphütten bewegten das Schweizer TV-Publikum im Jahr 2018. Das zeigen die aktuellen Jahres-Quoten des Schweizer Fernsehens (SRF). Beim Marktanteil erreichte SRF mit 32,7 Prozent einen neuen Rekordwert seit der Umstellung der Messmethode im Jahr 2013. SRF 2 erzielte mit 11,3 Prozent den höchsten Marktanteil seither, SRF 1 konnte sich auf dem Niveau des Vorjahres halten (19,4 Prozent).

Umfrage Welche SRF-Sendungen schaust du am liebsten? Die Tagesschau, ein Pflichtstoff jeden Tag.

Meteo, alles andere ist Kaffeesatzlesen.

Nur Live-Sport, auf alles andere kann ich verzichten.

SRF bi de Lüt - das ist die Schweiz, wie sie leibt und lebt.

Das Guetnachtgschichtli, ein Dauerbrenner für meine Kinder.

Samschtig- und Donnschtig-Jass - das ist Trumpf.

Ich schaue nie SRF sondern ausschliesslich Youtube und Netflix.

Absoluter Quotenknüller war das Fussball-WM-Spiel zwischen der Schweiz und Brasilien. 1,6 Millionen Menschen fieberten mit der Nati beim 1:1 mit – ein neuer Höchstwert. Bei der WM-Finalniederlage der Schweizer Eishockeyaner gegen Schweden (2:3) schalteten 1,1 Millionen Personen ein. Knapp die Millionengrenze verpasste die «Tagesschau»-Hauptausgabe vom 3. Januar. Nach dem Sturm Burglind verfolgten 984'000 Zuschauer die Nachrichtensendung, im Schnitt schalteten jeweils 597'000 Personen um 19.30 Uhr ein.

Junge zappen weg – «wir müssen damit leben»

Ungebrochen ist das Publikumsinteresse an der Dok-Serie «Auf und davon» – durchschnittlich zappten 761'000 Zuschauer rein. Auch die eigenproduzierten SRF-Serien «Der Bestatter» mit 774'000 Zuschauern oder «SRF bi de Lüt – Hüttengeschichten» mit 686'000 Zuschauern verzeichneten starke Zahlen. Ebenso für stolze Quoten sorgte die Wahl der beiden neuen Bundesrätinnen Karin Keller-Sutter und Viola Amherd. Während der Live-Übertragung schalteten 337'000 Interessierte ein, der Marktanteil betrug fast 80 Prozent.

Trotz insgesamt starker Zahlen zeigt sich, bei einzelnen Sendungen ist das Zuschauerinteresse zurückgegangen. Das verhehlte SRF-Direktor Ruedi Matter an der Telefonkonferenz vom Donnerstag nicht: «In absoluten Zahlen verzeichnen wir weniger Zuschauer.» Viele Sendungen verzeichneten leicht tiefere Durchschnittswerte und Marktanteile als im Vorjahr. Die Sendung «Arena/Reporter» beispielsweise büsste fast 3 Prozent Marktanteil ein.

Bei der jüngeren Zielgruppe kann SRF immer weniger punkten, zu attraktiv sind offenbar andere Angebote wie Netflix, Youtube und Privatsender. «Wir erreichen das jüngere Publikum nicht mehr wie früher. Damit müssen wir leben», erklärte Matter. Um dem Gegensteuer zu geben, wolle SRF das Onlineangebot weiter verstärken und ausbauen.

Radio und Online-Angebot auch beliebt

Im Web und auch im Radio stieg 2018 die Nachfrage: Fast 2,6 Millionen Menschen hören täglich einen der sechs SRF-Radiosender, was einem Marktanteil von 54,6 Prozent entspricht. Jede Woche schalteten 79 Prozent der Menschen in der deutschen Schweiz mindestens einmal Radio SRF ein. Gestiegen ist das Publikumsinteresse an Audio- und Videoinhalten im Web. Im Schnitt wurden im Jahr 2018 pro Sekunde neun Livestream- oder On-Demand-Angebote gestartet. Monatlich erreichte das SRF-Webangebot fast 2,8 Millionen Nutzer (+12 Prozent).

Sport, Zirkus und Wahlen im Jahr 2019

Mit der Alpinen Ski-WM im schwedischen Are (Mitte Februar) und dem Eidgenössischen Schwingfest in Zug (24./25. August) stehen auch in diesem Jahr sportliche Höhepunkte an. Zu den Programm-Highlights 2019 zählt SRF auch «Dynastie Knie – 100 Jahre Nationalcircus». In einer Mischung aus fiktionalen und dokumentarischen Teilen sowie Archivaufnahmen wird die Geschichte der Familie Knie erzählt. Und die Informationssendungen von Radio und Fernsehen SRF stehen im zweiten Halbjahr im Zeichen der Eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober.

(sda/rol)