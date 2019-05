Migros ruft Plüschtiere zurück

Sie heissen Olma Schwein, Aiko Hund, Pino Hase und Rosi Schaf. Sie alle sind flauschig weich – doch sie alle haben einen Makel. Deshalb ruft Micasa die Plüschtiere nun zurück.

Vom Rückruf betroffen sind folgende Artikel:



4507.466.020.38



OLMA Schwein, 20cm rosa



4507.466.033.38



OLMA Schwein, 33cm rosa



4507.467.020.71



AIKO Hund, 20cm hellbraun



4507.467.033.71



AIKO Hund, 33cm hellbraun



4507.469.020.81



PINO Hase, 20cm hellgrau



4507.469.033.81



PINO Hase, 33cm hellgrau



4507.470.020.10



ROSI Schaf, 20cm weiss



4507.470.033.10



ROSI Schaf, 33cm weiss







Wie der Schweizer Detailhändler Migros in einer Medienmitteilung schreibt, wurde bei einer internen Kontrolle festgestellt, dass bei den betroffenen Produkten aufgrund mangelnder Verarbeitung der Nähte Löcher entstehen können. «Dadurch wird das Füllmaterial der Plüschtiere zugänglich. Teile davon könnten verschluckt werden. In diesem Fall besteht Erstickungsgefahr», so die Migros. Die Kunden werden gebeten, die betroffenen Produkte nicht mehr zu benutzen.

Es besteht die Möglichkeit, die Stofftiere in allen Micasa-, Migros- oder Do it + Garden Filialen zurückbringen, wo man der Verkaufspreis zurückerstattet erhält.

(rab)