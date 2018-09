«Es braucht eine nationale Lösung»

Das St. Galler Stimmvolk sagt Ja zum Burka-Verbot: 67 Prozent stimmten am Sonntag zu. Bestraft wird künftig, wer im öffentlichen Raum sein Gesicht verhüllt, sofern dies «die öffentliche Sicherheit oder den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden bedroht oder gefährdet». Ob eine solche Bedrohung oder Gefährdung vorliegt, ist in jedem einzelnen Fall zu beurteilen.

St. Gallen ist nach dem Tessin der zweite Kanton, der das Tragen einer Burka mit einer Busse ahndet. Im Kanton Glarus lehnte die Landsgemeinde das Verbot im Mai des vergangenen Jahres ab.

«Unsere Initiative hat grosse Chancen»

Dass nun auch ein Deutschschweizer Kanton ein Verhüllungsverbot einführt, freut SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Er hat mit dem «Egerkinger Komitee» die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» lanciert, die ein schweizweites Verhüllungsverbot bringen soll. Mit einer Abstimmung rechnet er frühestens im Jahr 2020.

«Als die Tessiner Ja zum Verhüllungsverbot sagten, hiess es, das Tessin sei ein Spezialfall. Nun hat ein Deutschschweizer Kanton ebenso deutlich zugestimmt», sagt Wobmann. Das zeige, dass die Bevölkerung ein Verhüllungsverbot wolle. «Unsere Initiative hat grosse Chancen.»

Das Beispiel St. Gallen zeige aber auch, dass eine nationale Lösung nötig sei: «Das St. Galler Gesetz ist weniger griffig als unsere Initiative oder das Tessiner Gesetz, weil es im Parlament verwässert wurde.» Es sei falsch, wenn 26 Kantone eigene Regeln beschliessen würden. «Gerade Ausländer wissen dann nicht mehr, wo was gilt. Gesicht zu zeigen, ist selbstverständlich und sollte auf Bundesebene geregelt werden.»



Bundesrat lehnt die Initiative ab

Farhad Afshar, Präsident der Koordination Islamischer Organisationen Schweiz (Kios), lehnt ein Verhüllungsverbot ab. «Das Resultat war zu erwarten, ich hoffe aber, dass wir auf nationaler Ebene eine gelassenere Debatte führen.» Das Verhüllungsverbot treffe ohnehin nur Sekten und bringe kaum mehr Sicherheit. In der Schweiz gebe es – abgesehen von den Touristen – kaum zehn Burkaträgerinnen. «Der Staat sollte sich nicht in private Angelegenheiten einmischen.» Es sei unglaubwürdig, das Verhüllungsgebot in islamischen Staaten zu geisseln, gleichzeitig aber einen Zwang zur Nichtverhüllung zu erlassen.

Auch der Bundesrat lehnt die Initiative ab. Er will ihr mit einem indirekten Gegenvorschlag den Wind aus den Segeln nehmen. Zum einen sollen Kontakte mit bestimmten Behörden nur unverhüllt stattfinden dürfen. Zum anderen soll jeglicher Zwang, das Gesicht zu verhüllen, unter Strafe gestellt werden.

