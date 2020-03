Haben Soldaten jetzt mehr Zeit, um zu duschen?

«Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der erste Armeeangehörige mit dem Coronavirus ansteckt», sagte Armeesprecher Daniel Reist noch am Montag zu 20 Minuten. Nicht einmal 24 Stunden später wurde bekannt, dass ein Mann, der in den Wiederholungskurs in Wangen an der Aare BE eingerückt war, positiv getestet wurde.

Wie will die Armee verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet? Und welche Vorsichtsmassnahmen wurden nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in der Armee getroffen? Auf Anfrage verweist Reist auf die Prüfung der Dienstfähigkeit eines jeden Soldaten beim Einrücken, beziehungsweise nach Urlauben. «Personen mit Symptomen werden von der Truppe getrennt, beobachtet und im Falle einer bestätigten Ansteckung isoliert.» Trotzdem bleiben noch Fragen offen:

Haben die Soldaten jetzt mehr Zeit, um zu duschen oder sich die Hände zu waschen?

«Selbstverständlich wird dabei auch auf die Körperhygiene grosser Wert gelegt», sagt Reist. Die für den sogenannten persönlichen Dienst vorgesehene Zeit reiche «bei korrekter Anwendung der Vorgaben» aber aus. Die persönlichen Hygiene- und Verhaltensmassnahmen sind gemäss Merkblatt strikte einzuhalten, betont Reist.

Dispenser für Händedesinfektionsmittel werden jedoch nicht extra aufgestellt: «Korrektes Händewaschen mit Seife ist laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) absolut ausreichend und hautschonender, weshalb kein zusätzliches Desinfektionsmittel nötig ist.»

Was ist mit dem Waschen der Gamellen auf dem Feld? Gibt es mehr als nur einen Bidon Wasser für die Reinigung?

Die Armee hält sich bei den verordneten Massnahmen an die Vorgaben des BAG und verweist auf die Standardvorgabe, sagt Reist. Auch auf die Hygienevorschriften werde grosser Wert gelegt. Zusätzliche Vorschriften seien im Moment keine nötig. «Es gibt teilweise Plastikgeschirr, das zur Verfügung gestellt wird.»

Dürfen die Soldaten noch Duro fahren?

Die Transporte werden wie geplant durchgeführt, sagt Reist. Je nach Aufgabe sei nicht auszuschliessen, dass ein Transport in Lastwagen oder Duros nötig ist. «Wie im zivilen Bereich ist es aber auch in der Armee nicht immer möglich, den vorgeschlagenen Mindestabstand zu gewähren.» Sei das in Fahrzeugen wie dem Duro oder in Radpanzern, oder bei Truppenübungen wie der Zugschule.

Gibt es einen Mindestabstand in Schlafsälen?

In einigen Kasernen schlafen Armeeangehörige momentan abwechslungsweise Kopf an Fuss , sagte Reist zu 20 Minuten. Änderungen beim geplanten Bezug von Unterkünften werde es keine geben. «Wo möglich wird auf genügend Abstand geachtet», sagt der Armeesprecher. «Ausweichstandorte werden nur im Falle einer Quarantäne oder Isolierung von kranken oder infizierten Soldaten bezogen.»

Wie sehr sind die Truppenärzte ausgelastet?

«Aktuell können Konsultationen durch die Truppen- und festangestellten Ärztinnen und Ärzte der Armee über das ganze Spektrum der Militärmedizin ohne Einschränkungen sichergestellt werden», sagt Reist.

