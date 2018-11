Führt «linker Populismus» zum Sieg gegen die SVP?

Es herrscht verkehrte Welt: Während die SVP früher mit schwarzen Schafen, Krähen oder Burkas auf Stimmenfang ging, ist die aktuelle Kampagne für die Selbstbestimmungsinitiative (SBI) denkbar unaufgeregt: Biedere Menschen werben für ein «Ja zur direkten Demokratie».

Dafür sorgt der Stil der Gegner für Diskussionen: Der «Tages-Anzeiger» etwa schrieb von einem zunehmend schrillen Abstimmungskampf, in dem die Gegner die Initiative in einem «Zetermordio» verteufelten. Sympathisanten der Initiative würden kurzerhand in die rechtsextreme Ecke gestellt. Wer etwa den «dringenden Aufruf» gegen die Initiative lese, könnte meinen, die Schweiz habe keine Verfassung, die die Menschenrechte garantiere.

«Das Gute wird böse»

Auch der Publizist René Zeyer stellt in einer Kolumne auf Persoenlich.com fest, das «Gute werde böse». Als Beispiel führt er ein Video mit dem Titel «die Hinterlist der Initianten» der Organisation Schutzfaktor M an. Darin treten Nationalräte wie Magdalena Martullo-Blocher oder Andreas Glarner in einem Trojanischen Pferd auf. Sie planen einen Putsch, um die Demokratie abzuschaffen.

Das «dunkle Machwerk» sei herabwürdigend und persönlichkeitsverletzend, schreibt Zeyer: «Es arbeitet hinterlistig mit allem, was auch in den USA zum Handwerkszeug von populistischen Hetzern gehört.» Er vermisse den Aufschrei jener, die gegen «primitive, plumpe, menschenverachtende und hetzerische frühere Kampagnen der SVP» protestiert hätten.



Das umstrittene Video der Allianz der Zivilgesellschaft.

«Unlautere Sujets und Parolen»

«Direktdemokratische Auseinandersetzungen werden vermehrt mit fragwürdigen und unlauteren Sujets und Parolen ausgefochten», sagt der Politologe Sandro Lüscher. Den Vorwurf des Populismus müssten sich auch linke Akteure gefallen lassen: «Zusehends bedienen sich auch Organisationen wie etwa die Operation Libero oder Amnesty Schweiz der populistischen Kampagnensprache.» Typisch für den Stil sei die starke Vereinfachung der eigenen Botschaft.

Da werden in puncto Stillosigkeit gerade ganz neue Massstäbe gesetzt. Auf diesem Niveau macht direkte Demokratie weder Sinn noch Freude. https://t.co/SITpnpuLYI — Sandro Lüscher (@sandroluescher) November 7, 2018

Lüscher kritisiert insbesondere die Diffamierung von Andersdenkenden als «Ewiggestrige», wie in der jüngsten Kampagne der SBI-Gegner. Der Politologe warnt, dass unter dem neuen Linkspopulismus die Qualität der Entscheide leide, weil es an einer inhaltlichen Debatte fehle.

Ähnlich äusserte sich in der «Weltwoche» der Freiburger Strafrechtsprofessor Marcel Niggli: «Die Befürworter werden als hinterwäldlerische Verfassungsnostalgiker dargestellt, während die Gegner als weltoffen-intelligente Menschen gelten.» Je mehr er sehe, wie hier mobilisiert werde, umso stärker werde seine Zustimmung zur Initiative.

«Die SVP will freie Bahn»

Andrea Huber, Geschäftsführerin der Allianz der Zivilgesellschaft, betont, dass SVP-nahe Organisationen auch heuer Lügen verbreiten würden – etwa, dass die direkte Demokratie beerdigt werde. Sie verweist auf das Video der Operation Identité Suisse. Darin entreissen im Auftrag einer «Organisation für internationales Recht» dunkle Gestalten den Stimmbürgern die Abstimmungscouverts.

Huber verteidigt den Stil der SBI-Gegner: «Wir können nicht nett lächelnd zusehen, wie unsere Menschenrechte ausgehöhlt werden.» Die Politsatire im Trojaner-Video möge einigen zu weit gehen – das Bild sei aber zutreffend. Mittels Initiativen könne das Volk die Verfassung ständig ändern, selbst wenn Menschenrechte tangiert seien: «Die SVP will freie Bahn und das Korrektiv der Europäischen Menschenrechtskonvention ausschalten.»

Den Populismus-Vorwurf weist sie zurück: «Wir haben eine vierjährige Informationskampagne gefahren, unsere Ausstellung zu den Menschenrechten wurde 70-mal gezeigt und wir haben zahlreiche Erklärvideos produziert.»

«Wurde noch nie so stark beschimpft»

Die Operation Libero nannte einen Flyer der SVP eine «mit Lügen gespickte Pinocchio-Post». Co-Präsidentin Laura Zimmermann sagt dazu: «Über Stil kann man sich streiten. Unsere Kampagnen haben schon immer Aufmerksamkeit erregt, wir argumentieren aber immer faktenbasiert.» Das sei der Unterschied zwischen populär und populistisch. Tatsächlich seien auch vonseiten der Gegner die Folgen der Initiative teilweise drastisch dargestellt worden: «Die genauen Folgen der SBI sind kaum abzuschätzen. Das macht die Initiative so gefährlich und unberechenbar.»

Gleichzeitig sei sie noch nie so stark beschimpft und so oft der Lüge bezichtigt worden wie in diesem Abstimmungskampf. «Die SVP hat auch eine legitime Meinung. Ich würde nie sagen, sie seien keine Demokraten, wie man mir dies teilweise vorgeworfen hat.» Auch sei die Falschmeldung verbreitet worden, die Operation Libero sei vom US-Milliardär George Soros finanziert. Die Polarisierung spitze sich zu: «Das ist ein Trend in den USA und in ganz Europa. Er bereitet auch mir Sorgen.»

(daw)