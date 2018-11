Profitiert bei der SBB immer nur Zürich?

Wenn am 9. Dezember der nächste Fahrplanwechsel ansteht, baut die SBB ihr Angebot wieder aus. Insbesondere in der West- und Ostschweiz und im Raum Zürich fahren dann mehr Züge (20 Minuten berichtete). 20 Minuten hat mit Toni Häne, dem Leiter Personenverkehr, über die Neuerungen und Kritik gesprochen (siehe Video).

«Immer nur Zürich»

Die Pläne stossen bei Lesern auf Kritik. «Immer nur Zürich», schreibt einer. «Das Mittelland kommt auf der SBB-Karte offenbar nicht mehr vor», ein anderer. Mehrere Leser bemängeln, dass die SBB die Zentralschweiz vergesse. Dass die Bahn den Raum Zürich bevorzuge, streitet Häne ab. «Es gibt nun mal mehr Zürcher als Zentralschweizer. Das ist eine Tatsache», sagt er. Zürich habe ein grosses S-Bahn-System und sei ein grosser Wirtschaftsraum.

«Tiefere Preise nicht in Sicht»

Der stetige Angebotsausbau verursacht hohe Kosten. Je stärker das Netz belastet ist, desto intensiver muss es unterhalten werden. Zudem müssen neue Züge und das Personal dafür finanziert werden. Während Fliegen immer billiger wird und Fernbusse die SBB bedrängen, sind tiefere Preise beim öffentlichen Verkehr in weiter Ferne. «Eine Tarifsenkung ist nicht in Sicht», sagt Häne. Die Bahn setze stattdessen auf Sparbillette. Die hätten eine lenkende Wirkung, indem sie Verkehr in die Nebenzeiten verlagerten. An guten Tagen verkaufe die SBB mittlerweile über 32’000 solcher Billette, so Häne.

Weniger dreckige Züge

Statt mit tieferen Preisen will die SBB mit mehr Sauberkeit punkten. Dafür soll mehr Personal eingesetzt werden. Züge, die etwa am Wochenende als Nachtzüge unterwegs sind, sollen künftig am Morgen vor 8 bis 9 Uhr nochmals gereinigt werden, bevor sie wieder Fahrt mit «frisch aufgestandenen Kunden» aufnehmen.

Neue Züge – nach acht Jahren

Auch die neuen Züge sollen die Pendler begeistern. Die SBB verspricht mehr Komfort und mehr Platz. In Zukunft sollen auf allen Fernverkehrsstrecken nur noch Doppelstock-Züge unterwegs sein. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es die neuen Züge. Ab dem Fahrplanwechsel sind zehn von ihnen im regulären Einsatz (hier lesen sie, auf welchen Strecken). Der erste wird bereits ab kommendem Wochenende auf dem Intercity zwischen St. Gallen und Genf Flughafen unterwegs sein. Damit sind seit der Bestellung der knapp zwei Milliarden Franken teuren Züge bei Herstellerin Bombardier über acht Jahre vergangen. Konkurrentin Stadler dürfte deutlich schneller sein: Im Juni 2014 bestellte die SBB bei ihr 29 Züge für den internationalen Verkehr etwa nach Italien, bereits im nächsten Sommer sollen die ersten mit Passagieren unterwegs sein, wenn auch noch nicht im fahrplanmässigen Einsatz.

Nur noch Doppelstöcker

Diese internationalen Züge und die Intercity-Neigezüge sind die einzigen einstöckigen Züge, die verbleiben sollen. Letztere dürften noch etwa 20 Jahre fahren. Möglich ist das dank einer Ausnahmebewilligung des Bundes. Eigentlich erfüllen die Züge mit ihren hohen Türen das Behindertengleichstellungsgesetz nämlich nicht.