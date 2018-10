Wurde der Rekrut geplagt, weil er Tessiner ist?

Herr Annen*, Rekruten bewarfen einen Kameraden mit Steinen und Nüssen – auf Anordnung ihres Vorgesetzten. Ist das normal?

Nein, es handelt sich hier um einen offensichtlichen Fall von Mobbing. Nicht jede böse Bemerkung oder jeder lautstarke Streit ist Mobbing. Die Grenze ist dann überschritten, wenn die Menschenwürde der betreffenden Person angegriffen oder verletzt wird. Im vorliegenden Fall mit den Rekruten trifft dies offensichtlich zu. Derart ausgegrenzt und von Kameraden mit Steinen beworfen zu werden, ist äusserst demütigend.

Solche Fälle sind immer wieder in den Schlagzeilen. Wieso geschieht so etwas in der RS?

Das Militär ist eine Zwangsgemeinschaft, wo man unter der Woche Tag und Nacht zusammen ist und man sich im ungünstigen Fall auch etwas eher auf die Nerven gehen kann. Mobbing kann aber grundsätzlich überall passieren, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Sportverein oder in der Nachbarschaft.

Der Vater des Opfers behauptet, sein Sohn sei gemobbt worden, weil er Tessiner ist. Gibt es Krieg zwischen den Sprachregionen?

Es gibt keine Zahlen dazu, dass Mobbing unter den angesprochenen Gruppen häufiger stattfindet. Die andere Sprache oder auch die unterschiedliche Kultur bieten durchaus Angriffsflächen für diesbezügliche Sticheleien. Ob sich daraus dann Mobbing entwickelt, hängt aber von mehreren Faktoren ab. Generell ist es eine Situation, in der eine In-Group einer Out-Group gegenübersteht. Menschen gehören lieber zur In-Group, und Aktionen gegen Angehörige der Out-Group können dieses Gefühl verstärken.

Gibt es ein typisches Opfer?

Opfer haben meist ein bestimmtes Merkmal, mit dem man es einer Out-Group zuordnen kann, zum Beispiel Sprache, Migrationshintergrund, Bildung, äusserliche Merkmale – das müssen aber nicht nur potenziell negative Merkmale sein. Zu denken ist da z.B. an den guten Schüler, der von den anderen als Streber bezeichnet und ausgegrenzt wird.

Wieso machen alle so freudig mit? Kann man solche Fälle verhindern?

Die Rahmenbedingungen des Militärs fördern eine Gruppendynamik. Es braucht Mut, in einer Gruppe aufzustehen und zu sagen: Stopp, ich will nicht mitmachen. Dafür ist unter anderem die ständige Angst, selbst ein Aussenseiter zu werden, verantwortlich. Entscheidend ist also, dass ein Klima aufgebaut wird, wo es gar nie zu einer solchen Eigendynamik kommen kann und wo jeder Einzelne aufgefordert ist, Zivilcourage zu zeigen und einzuschreiten, wenn Kameraden ausgegrenzt und schikaniert werden. Kurz: Es ist tatsächlich vor allem eine Frage der Führung.

Dann sollte die Führungsperson den Teamgeist mehr fördern?

Die Armee ist grundsätzlich eine wertorientierte Organisation, wo gegenseitiger Respekt und Kameradschaft entscheidend sind, damit die Aufträge überhaupt erfüllt werden können. Führungskräfte sind entsprechend angehalten, ein Schwergewicht auf den Teamgeist zu legen – und längerfristig merken sie, dass ein guter Teamgeist auch ihre Arbeit erleichtert. Im vorliegenden Fall könnte man von einem völlig falsch verstandenen Teamgeist sprechen, wo jemand unter dem Deckmantel des Teamgeists ausgegrenzt wurde und die Gruppendynamik sich unkontrolliert in eine falsche Richtung entwickelte – und dies leider noch von der Führungskraft angeordnet und unterstützt wurde.

Fördern Rituale solche Schikanen?

Rituale sind ein Bedürfnis der Menschen

und dienen vor allem dazu, die Gruppenzugehörigkeit zu manifestieren. Entsprechend werden sie im Militär, aber auch in Sportvereinen oder Studentenverbindungen gelebt. Rituale können sinnvoll sein, um einen Teamgeist herzustellen, es liegt aber an der Führungsperson, aufzuzeigen, wo die Grenzen sind.

Wieso hat die Führungskraft so etwas überhaupt angeordnet?

Im Militär hat es eine Führungsperson nicht einfach. Die Führungsperson ist meist kaum älter als die Rekruten selbst. Sie muss für eine gute Gruppendynamik sorgen und gleichzeitig, wenn nötig, Autorität ausüben. Im Fall von Emmen hat die Führungsperson diese Aufgabe sehr schlecht wahrgenommen. Die Organisation wird nun ein Zeichen setzen müssen, dass solches Verhalten nicht geduldet wird.

Wie prägend sind solche Schikanen für einen jungen Rekruten?

Der vorliegende Fall kann sich im schlimmsten Fall traumatisierend auswirken. Es ist auf jeden Fall sicherzustellen, dass er – wenn nötig – auch psychologische Unterstützung erhält.

*Hubert Annen ist Dozent für Militärpsychologie und Militärpädagogik an der Militärakademie der ETH Zürich.