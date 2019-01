«Ich esse nur noch Nudeln, bis der Lohn kommt»

Teure Weihnachtsgeschenke, Ausflüge über die Festtage oder rauschende Silvesterpartys sorgen bei vielen Leuten im Januar für leere Portemonnaies. Kommt dazu, dass jetzt einige Jahres- und Halbjahresrechnungen ins Haus flattern: zum Beispiel die Autoversicherung und die Verkehrsabgabe. Zudem ist der 13. Monatslohn meist längst für grössere Anschaffungen ausgegeben oder die Steuern eingeplant.

So kannst du sparen, um das Januarloch zu überbrücken



1. Schwing selbst den Kochlöffel: Koche Menüs vor, die du einfrieren und/oder als Mittagslunch ins Büro mitnehmen kannst.

2. Hahnenburger statt Cola: Leitungswasser ist gratis - und abgefüllt in deiner Glasflasche gar umweltschonend.

3. Bargeld statt Plastik: Mit Münz und Nötli hast du deine Ausgaben viel besser im Griff als mit der Kreditkarte.

4. Meide Dönerbuden und Kioske: Verzichte auf teure Snacks und Imbisse, nimm Früchte von zu Hause mit.

5. Vergleiche die Preise: Achte auf Aktionen und Rabatte, günstige Produkte sind oft unten im Regal.

6. Kaufe nur, was du brauchst: Eine Einkaufsliste hilft, sich im Laden zurückzuhalten.

7. Vermeide Online-Shopping: Eine Zalando-Pause im Januar ist kein Weltuntergang und schont dein Konto.

8. Halte dich im Ausgang zurück: Clubeintritte und Drinks gehen ins Geld; mach lieber zuhause einen Mädelsabend.

9. Lass dir helfen: Wenn du gar keinen Ausweg siehst, wende dich an eine Schuldenberatung. ROL



Viele stecken derzeit in einer finanziellen Misere und können die nächste Lohnzahlung kaum erwarten. Das zeigt die Leser-Umfrage von 20 Minuten.

«Ich schäme mich, dass ich meinen Kindern fast nichts bieten kann»

«Seit zwei Wochen essen wir nur noch Nudeln und Sauce», sagt die alleinerziehende Anita* (29). Sie bezieht seit kurzem Sozialhilfe, muss monatlich mit 1800 Franken auskommen und jeden davon umdrehen. «Im Januar wars besonders schlimm. Ich musste eine hohe Arztrechnung und die TV-Gebühr fürs ganze Jahr bezahlen. Zudem brauchte die Tochter ein neues Bett», erzählt die zweifache Mutter verzweifelt. Ausflüge mit den Kindern, die etwas kosten, lägen nicht drin. «Es ist ein Teufelskreis. Solange ich keinen Job bekomme, sehe ich kein Licht am Ende des Tunnels. Ich schäme mich so, dass ich meinen Kindern fast nichts bieten kann.»

«Diese Umstände sind ein Stolperstein in die Schuldenfalle»

Das Januarloch ist also durchaus Realität. Höhere (Freizeit-)Ausgaben im Vormonat und eine Ansammlung grösserer Rechnungsbeträge führen bei vielen zu finanziellen Engpässen ¬ und manchmal gar in die Schuldenfalle. «Diese Umstände sind bei manchen ein Stolperstein, um in die Überschuldung zu fallen», sagt Sébastien Mercier, Geschäftsleiter von Schuldenberatung Schweiz. Häufiger gerieten Personen aber wegen Jobverlust, Krankheit oder Trennung in finanzielle Schwierigkeiten.

«Viele sehen den 13. Monatslohn als Rettung, das ist oft ein Trugschluss»

Aber gerade die konsumreichen Festtage und der Januar seien eine schwierige Zeitspanne für Personen mit Geldproblemen. «Viele sehen den 13. Monatslohn als Rettung, das ist oft ein Trugschluss», so Mercier. Bei der Krankenkasse ist die Prämienverbilligung noch nicht abgezogen, Steuernachzahlungen oder hohe Versicherungsrechnungen stehen an. «Bei Verschuldeten kommt hinzu, dass Gläubiger Druck machen. Das erschwert den Umgang mit dem Budget», ergänzt Mercier.

«Mit den 16 Franken komme ich irgendwie durch»



Verschuldet ist Leserin Franziska* (19) zwar nicht. Aber seit fünf Tagen hat die Studentin nur noch 16.22 Franken auf dem Konto. Normalerweise komme sie mit 1400 Franken pro Monat gut zurecht. Aber: «Besonders eingeschenkt haben die Weihnachtsgeschenke und ein Ausflug nach Deutschland über die Festtage.» Zudem mache sie bald eine Reise, die sie jetzt zu bezahlen gehabt habe. Weiter konnte sie mit ihrem Studijob kaum Geld verdienen, weil sie gerade für die Semesterprüfungen lerne. «Deswegen habe ich aber zum Glück weder Zeit noch Geld, meine letzten 16 Franken in dieser Woche noch auszugeben, und komme irgendwie durch.»

«Leider hat mich das Januarloch fest im Griff»

Auch Teenager sind gegen das Januarloch nicht gefeit, wie der Informatiklehrling Manuel* (16) beweist. «Leider hat mich das Januarloch fest im Griff. Ich habe nur noch 15 Franken im Sack.» Besonders für Weihnachtsgeschenke, die Silvesterparty und mehrere Geburtstage von Kollegen habe er in den letzten Wochen zu viel Geld verprasst. «Bei einem Lehrlingslohn wirkt sich das schnell aus.» Jetzt plündert der 16-Jährige umso mehr den Kühlschrank der Eltern, um diese Woche noch über die Runden zu kommen.

Umschuldung statt neuen Kredit aufnehmen

Besonders einschneidend kann das Januarloch für bereits Verschuldete werden. Nämlich dann, wenn sie die Ratenzahlungen für aufgenommene Kredite momentan nicht begleichen können – und deshalb einen neuen Kredit aufnehmen möchten.

Um das zu vermeiden und Geld einzusparen, können sie eine Umschuldung zu einem anderen Anbieter machen, der tiefere Zinsen verlangt. «Die Zahl der Umschuldungen häuft sich zunehmend. Gerade in dieser Zeit spüren wir die Zunahme solcher Anfragen sehr stark», bestätigt Paul Baumgartner vom Kreditvergeber CreditGate24.



*Namen der Redaktion bekannt



(rol)