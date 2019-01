«Extreme Verdichtung führt zu Ghettoquartieren»

Herr Strahm, während Ihre Partei Ja sagt zur Zersiedelungsinitiative, warnen Sie eindringlich davor. Warum?

Die SP unterstützt die Grünen aus parteitaktischen Gründen: Man möchte keinen Knatsch im Wahljahr. Die Grünen verdrängen leider die soziale Frage. Die Initiative ist sehr unsozial und mieterfeindlich, weil sie die heutigen Bauzonen für immer einfrieren will. Damit würde das Bauland knapper und das Bauen in den Städten und Agglomerationen noch teurer. Als ehemaliger Präsident des Mieterverbandes und Preisüberwacher trete ich auch für Leute ein, die ein knappes Budget haben. Diese Sorgen sind den Grünen fremd.

Dennoch: Landauf, landab sieht man Kräne. Wo einst Kinder auf Wiesen Fussball spielten, stehen heute Einfamilienhäuser. Braucht es nicht ein radikales Umdenken, will man die Landschaft schützen?

Dieser Landschaftsverbrauch tut einem weh. Mit dem neuen Raumplanungsgesetz, das vom Volk gegen die Baulobby angenommen worden ist, müssen Kantone und Gemeinden die Bauzonen aber jetzt schon zurückzonen, wo sie zu gross sind. Die Initiative ist kontraproduktiv, weil einfach mehr in entlegenen Gebieten gebaut würde.

Im «Tages-Anzeiger» warnten Sie vor verdichteten Hochhausquartieren: Es drohe «schleichend eine soziale Entmischung bis hin zu Ghettoquartieren und Schulklassen mit 20 fremdsprachigen Kindern». Sollten wir aufhören, verdichtet zu bauen?

Nein, eine Verdichtung des Bauens ist nötig und sie ist im Gang. Eine extreme Verdichtung führt aber zu Ghettoquartieren. Sie sind eine Realität, etwa in Oerlikon, in Bern-Bümpliz oder in Genf in Le Lignon. Das sind teils auch soziale Ghettos, die eine Folge eines fast manischen Drangs sind, die Ausnutzungsziffer hochzuschrauben. Die Zersiedelungsinitiative würde den Trend verstärken. Aus Sicht der Mieter braucht es aber ein pragmatisches Mass an Verdichtung.

Was heisst das genau?

Man kann auch übertreiben mit Verdichtung. Ich kenne Neubau-Quartiere in Städten, entworfen von verdichtungswütigen Planern, mit 100 bis 200 Wohnungen ohne einen einzigen Kinderspielplatz, ohne Luft und Raum für die Bewohner. Die schmalen Grünstreifen reichen gerade noch als Hunde-WC. Das möchte ich nicht.

Was sind die konkreten Probleme, die aus einer extremen Verdichtung resultieren?

Sie kostet. Für die Schulen ist der Aufwand in diesen Quartieren enorm, wenn kaum ein Kind die deutsche Sprache kann. Es gibt zusätzlichen Aufwand für Sozialarbeit, für Tagesbetreuung. Ich möchte nicht in die Details gehen. Was ich sagen kann: Mit der Siedlungsplanung kann man die soziale Durchmischung und die sozialen Konsequenzen der Siedlungspolitik eben intelligent oder falsch steuern. Eine extreme Verdichtung führt dazu, dass anfänglich eine Durchmischung durch unterschiedliche Wohnungspreise organisiert wird. Später kommt es aber zu einer Entmischung und Ghettoisierung.

Es gibt auch Hochhäuser, in denen die Wohnungen teuer sind. Widerspricht das nicht Ihrer These?

Die hochverdichteten Hochpreis-Wohnungen wie jene an der Zürcher Europaallee oder im Prime Tower Zürich bringen einen anderen Typus von «Entmischung» oder «Ghetto-Bildung», nämlich, dass dort nur kinderlose High-Salary-Personen wohnen können.

Wie viel Boden verbrauchen Sie eigentlich?

Mein Reihen-Einfamilienhaus hat eine Wohnfläche von 130 Quadratmetern – zwei Büros inklusive. Die Gartenparzelle umfasst rund 60 Quadratmeter. Mein Reihenhaus-Quartier aus den 70er-Jahren ist eigentlich schon sehr verdichtet gebaut.

Sie verteidigen die Einfamilienhaus-Schweiz und rühmen die ökologische Vielfalt in den Gärten. Meinen Sie das ernst?

Das ist etwas sarkastisch formuliert. Aber begrünte Wohnquartiere haben heute dank Sträuchern und Tümpeln eine grössere biologische Vielfalt als Mais- und Rapsfelder. Die Initianten der Zersiedelungsinitiative wollen sogar Einfamilienhäuser verbieten. Die Landwirtschaft wird dabei verklärt. Die Ackerbaufelder im Mittelland, mit Mais und Futterbau, mit Glyphosat und Pestiziden sind heute biologisch fast tot. Kein Vogel, keine Biene überlebt. Es gibt einen Konflikt zwischen Wohnungsbau und industrieller Landwirtschaft. Eine Landwirtschaft, die übrigens noch mit Produktionsüberschüssen kämpft.

Kein Thema im Abstimmungskampf der Jungen Grünen ist das Bevölkerungswachstum. Warum?

Das ist eine Realitätsverweigerung: Niemand spricht im Abstimmungskampf von der demografischen Entwicklung. Der Fraktionschef der Grünen forderte auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, 100'000 Asylbewerber aufzunehmen. Das ist ein hehres Anliegen. Dann muss man aber auch die nötige Siedlungsfläche bereitstellen. Hinzu kommt, dass es in der Vergangenheit auch eine Ausdehnung der Wohnfläche pro Kopf gab wegen des Trends zu Single-Haushalten. Den gesellschaftlichen Trend kann man nicht mittels Baulandpolitik steuern.



Inwiefern ist das Bevölkerungswachstum mitverantwortlich für die Zersiedelung?

Wir haben seit 2010 eine Million Menschen mehr. Die Bevölkerung ist netto jährlich um eine Stadt wie Biel oder Luzern gewachsen. Die Ausdehnung der Siedlungsfläche ist aber auch Ausdruck eines wachsenden Wohlstandes. Die Bauzonen einfach einfrieren, ist die falsche Lösung. Stattdessen braucht es eine rationale Raumplanung und weniger Ausnahmebewilligungen ausserhalb der Bauzonen. Zudem gehe ich davon aus, dass Umweltministerin Simonetta Sommaruga dafür sorgen wird, dass das strengere Raumplanungsgesetz durchgesetzt wird.

