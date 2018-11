«Extremismus hat hier keinen Platz»

Jeder vierte Schweizer Jugendliche ohne Migrationshintergrund ist ausländerfeindlich, jeder fünfte ist gegenüber Polizei und Staat feindlich eingestellt und jeder fünfte muslimische Jugendliche wünscht sich die Scharia: Die Resultate der neuen Extremismus-Studie der ZHAW zeigen, dass Jugendliche in der Schweiz durchaus mit den Ideologien von Extremismus liebäugeln.

Dieser habe in unserer Gesellschaft aber keinen Platz, sagt GLP-Nationalrat Beat Flach. «Der Extremismus kann nicht nicht bekämpft werden.» Bei der Bekämpfung von Extremismus müssten mehrere Stellen an einem Strang ziehen, so Flach: Er sieht sowohl die Politik, Eltern, Schulen und Vorbilder in der Pflicht: «Was bringt es, wenn wir Politiker gegen Hooligans wettern, die Polizisten angreifen, und die Sportler schweigen?»

Lehrer auf neue Herausforderungen vorbereiten

Auch müsste man die Lehrer für die neuen Herausforderungen vorbereiten: «Viele Lehrer verstehen gar nicht, wie sich Bubbles im Internet bilden, in denen extremistische Ideologien oftmals verbreitet werden und welche Wirkung sie auf unsere Kinder haben. Man muss den Kindern zeigen, wie schnell sich solche Bubbles bilden und wie sie erkennen, wenn sie ihre Infos nur aus einer Bubble bekommen.»

Auch sollten die Schulen den Kindern die politischen Mechanismen beibringen und auch auf Fächer wie Geschichte setzen: «Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bringt uns die verloren gegangene Demut zurück», erklärt Flach. «Nicht wir haben die Schweiz so weit gebracht, sondern unsere Vorfahren. Dazu gehören auch die ausländischen Gastarbeiter, denen wir mindestens genauso viel Dankbarkeit wie unseren Eltern entgegenbringen müssen.» Solche Bilder würden die Jugendlichen näherbringen.

«Man kann sich auf verschiedene Arten radikalisieren»

Auch solle sich die Gesellschaft der Wirkung der Sprache bewusst sein: «Beispielsweise verwenden wir die Wörter ‹Eidgenosse› und ‹Schweizer› und trennen so das Volk. Auch sprechen wir von ‹Asylanten› statt von ‹Asylsuchenden›, was abwertend ist», sagt Flach. Solche sprachlichen Feinheiten würden nicht nur die Gesellschaft spalten, sondern auch den Grundstein für extremistische Ansichten legen.

Juso-Vizepräsident Lewin Lempert ortet die Gründe für die hohe Zustimmung zu Aussagen wie «Weisse sind zu Recht führend in der Welt» in einem ungerechten Wirtschaftssystem und dem internationalen Erstarken von rechtsextremen Parteien. «Wer etwa keinen Job findet, kann sich auf verschiedene Arten radikalisieren: Er gibt Migranten die Schuld, schlägt Scheiben einer Grossbank ein oder er flüchtet in religiösen Fanatismus.» Um dies zu verhindern, müssten der Staatskunde- sowie der Geschichtsunterricht gestärkt werden: «Der Unterricht muss aufzeigen, wohin Gewalt gegen Andersdenkende führen kann. Nur eine pluralistische, demokratische und gerechte Gesellschaft kann langfristig Extremismus verhindern.»

«Persönlicher Kontakt kann viel bewirken»

Laut SVP-Nationalrat Lukas Reimann kommt es immer wieder vor, dass sich Jugendliche von einer extremistischen Ideologie begeistern lassen, man könne den Extremismus nicht auslöschen. «Ich habe das Gefühl, dass bei extremistischen Ideologien auch die persönliche Erfahrung eine grosse Rolle spielt.»

Extremismusbekämpfung funktioniert auch für Reimann vor allem über das Schulwesen: «Dort gibt es den direkten Kontakt. Deshalb sollten Lehrer darin ausgebildet werden, extremistische Ideologien frühzeitig zu erkennen und das Gespräch zu suchen.» Auch spricht sich Reimann für mehr Berührungspunkte aus, beispielsweise durch Projekte wie Likrat: «Ein junger Jude geht in Schulklassen und tauscht sich direkt mit den Schülern aus. Ich denke, dass der persönliche Kontakt viel bewirken kann, zumindest zum Nachdenken anregt. Vielleicht sollten das auch die Christen und die Muslime machen.»

(qll)