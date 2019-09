«Fällt ein Triebwerk aus, wird es enger»

Ein Flug von Genf nach London musste am Montagabend wieder zum Startflughafen zurückkehren. Schuld daran war ein Schaden am Triebwerk, wie die Swiss auf Anfrage mitteilte. Laut einem Leser-Reporter gab es einen lauten Knall. Danach sprühten Funken. Der ehemalige Pilot Olav Brunner erzählt, wie gefährlich ein Triebwerkausfall ist.

Herr Brunner, Sie waren selbst jahrelang Pilot. Haben Sie je einen Triebwerkdefekt erlebt?

Nein, zum Glück noch nie. Einmal mussten wir ein Triebwerk reduzieren, das verlief aber glimpflich.



Wenn man ein Triebwerk reduzieren oder abschalten muss, was geht einem dann durch den Kopf?

Sofort fragt man sich: «Können wir den Zielflughafen noch erreichen oder müssen wir Notlanden?» Glücklicherweise war ich damals im Jumbo unterwegs, dieser hat vier Triebwerke. Daher konnten wir den Flug fortsetzen und die Arbeiten am Boden durchführen.



Wie sieht es beim A220 aus?

Der A220 ist ein zweimotoriger Flugzeugtyp. Wenn ein Triebwerk ausfällt, verliert man 50 Prozent der Leistung. Da kann es schon enger werden.



Wie gefährlich ist das? Und wie reagiert man in so einem Fall?

Piloten lernen mehrmals jährlich im Simulator den Ernstfall kennen und können entsprechend reagieren. Sollte ein Ernstfall eintreten, gibt es glücklicherweise innerhalb Europas im Schnitt alle zehn Minuten eine Landemöglichkeit.



Was kann bei einem Triebwerkausfall passieren?

Es kommt auf den Schaden an. Wenn ein Triebwerk zu brennen beginnt, kann man manuell das Ventil schliessen und die Kerosinzufuhr stoppen. Zudem verfügt jedes Triebwerk über einen Feuerlöschmechanismus. Alle Flugzeuge sind glücklicherweise so gebaut, dass sie auch mit einem Motor noch sicher landen können. Anders sieht es aus, wenn alle Triebwerke ausfallen. Dann hilft nur noch eine sofortige Notlandung, wie sie Kapitän Sullenberger auf dem Hudson-River erfolgreich durchgeführt hat.

Was muss man als Passagier beachten?

Man sollte nicht in Panik geraten. Es ist die Aufgabe der Crew, die Passagiere über den Defekt aufzuklären und ihnen zu sagen, dass man auch mit einem Triebwerk noch sicher landen kann. Kommunikation ist sehr wichtig, um eine Panik zu verhindern.

Olav Brunner ist ehemaliger Swissair-Pilot und Aviatik-Experte und arbeitet heute als Journalist.