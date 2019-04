Kokain und illegale Waffen – Nadir muss vor Gericht

Nadir R.*, der 2001 als damals 15-Jähriger auf TV3 mit seinen «Fettli»-Sprüchen Kultstatus erlangte, muss sich in wenigen Wochen vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten. Die Verhandlung für den 33-jährigen Afghanen ist auf den 22. Mai angesetzt.

Video mit Kultstatus

Im Jahr 2001 schreibt eine Folge der Talkshow «Fohrler Live» auf dem TV3 ein Stück Schweizer Fernsehgeschichte. Es ging um Jugend und Gewalt. Aus dem Publikum meldete sich der 15-jährige Nadir zu Wort: «Sorry, händr kei Ahnig was bedüttet Krieg und was bedüttet schlegle? Chöndr vo mir höre – ich bin im Krieg gse, ich han alles erläbt. Ich kas bewise, wöndr luege? Pistoleschuss, Bombesplitter. Ich han mini Familie verlore.» Dann folgt der Kultsatz: «Wenn epper schreg ahluegt, denn sag ich sorry, wottsch du min Fettli ha?» Die entsprechenden Youtube-Clips wurden seither über eine Million Mal angeklickt.



Nadir sass seit vergangenem Sommer in Untersuchungshaft. Was ihm vorgeworfen wurde, war bislang nicht bekannt – auch Nadir wollte sich nicht dazu äussern, als er 20 Minuten im Winter aus dem Gefängnis anrief. Die Anklagepunkte bringen nun Licht ins Dunkel:

• Lagerung von und Kleinhandel mit Kokain

• Rechtswidrige Einreise und rechtswidriger Aufenthalt in der Schweiz

• Besitz verbotener Waffen

Nadir war illegal in der Schweiz

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat das Verfahren im März abgeschlossen und Anklage gegen Nadir R. erhoben. 20 Minuten weiss, dass der Afghane weiterhin in Haft ist. Möglicherweise wird vor der Verhandlung ein Fluchtrisiko befürchtet.

Klar ist: Nadir hätte gar nicht mehr in der Schweiz sein dürfen. Wie Tobias Christen vom Migrationsamt des Kantons Zürich bestätigt, verfügt «die betreffende Person über kein Aufenthaltsrecht in der Schweiz».

«Fettli»-Nadir war in Drogen- und Waffenbesitz

Straftaten und Gefängnisstrafen

Nadir war 1996 in die Schweiz gekommen. Nach seinem Auftritt in der Talkshow «Fohrler live» auf TV3 im Jahr 2001 war es ruhig um ihn geworden. Erst im vergangenen Sommer kam der Afghane wieder in den Fokus der Öffentlichkeit, weil er dem «Blick» ein Interview über sein von Straftaten und Gefängnisstrafen geprägtes Leben gewährt hatte. Laut eigenen Angaben sass er seit seinem TV-Auftritt insgesamt zehn Jahre lang im Gefängnis.

Nadir hat eine zweieinhalbjährige Tochter in der Schweiz. Deren Mutter sagte bereits im August zu 20 Minuten, Nadir habe die Aufenthaltsbewilligung schon 2015 verloren. Weshalb, wollte sie nicht sagen. Es gehe aber um «mehr als einen Kaugummi-Klau». Nach der erneuten Verhaftung befürchtete sie, dass der Vater seine Tochter definitiv nicht mehr werde sehen können.

Nadirs Rechtsanwalt Alfred Haltiner wollte die Anklagevorwürfe nach Rücksprache mit seinem Mandanten vor der Verhandlung nicht kommentieren.

* Name der Redaktion bekannt