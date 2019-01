«Flixbus riskiert mit Billig-Chauffeuren Unfälle»

Wieder wird ein Flixbus-Fahrer mit dem Handy erwischt. Nachdem eine Leserin Mitte Oktober gleich auf zwei Fahrten zwischen Basel und München Fahrer erwischte, die sogar auf einer verengten Autobahn das Handy bedienten und telefonierten, weiss 20 Minuten von einem weiteren Fall. Leser R. G.* fuhr im August mit Flixbus von Luzern nach Mailand. Mitten im Gotthardtunnel benutzte der Fahrer das Handy und telefonierte.



Allein in den letzten zehn Monaten hat 20 Minuten über fünf Fälle von Flixbus-Fahrern am Handy berichtet, die Zweifel an der Sicherheit des Fernbus-Riesen aufkommen lassen. Mitte Dezember ereignete sich in Zürich gar ein Unfall mit einem Flixbus, der zwei Todesopfer forderte. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Das droht den Handy-Fahrern

Chauffeure, die während einer Fahrt ein Handy bedienen und von der Polizei erwischt werden, werden wegen «Vornehmen einer Verrichtung, die die Bedienung des Fahrzeugs beeinträchtigt», ans Statthalteramt verzeigt. Rebecca Tilen von der Kantonspolizei Zürich sagt, das gelte für Car-Chauffeure genau gleich wie für Auto- oder Motorradfahrer. Es handle sich um eine Übertretung, die mit Busse bestraft werde. Über die Höhe der Busse und ob diese im Wiederholungsfall erhöht wird, entscheidet das Stattahalteramt. Das Strassenverkehrsamt entscheidet über einen Ausweisentzug. Für den Betreiber hat das kaum Konsequenzen: «Die Betreiber werden im Rapport erwähnt, es erfolgt aber keine Registrierung im eigentlichen Sinn und auch keine Bestrafung», sagt Tilen. «Für das Fehlverhalten ist alleine der Chauffeur verantwortlich.»

Systemisches Problem?

Giorgio Tuti, Präsident der Gewerkschaft des Eisenbahn- und Verkehrspersonals SEV, glaubt an ein systemisches Problem. «Das Geschäftsmodell von Flixbus kann nur funktionieren, wenn die Firma die Kosten drückt, auch beim Personal.»

Eine Analyse des SEV zeige, dass französische Flixbus-Fahrer auf der Strecke Konstanz-Lyon nur 1400 Euro im Monat verdienten, die Löhne der deutschen Kollegen lägen unter 2000 Euro. Auf der Strecke Zürich-Mailand habe man überlange Arbeitstage von 12 bis 14 Stunden festgestellt, weil ein Fahrer, der in Süddeutschland wohnt, den Bus in Zürich übernehmen musste.

Sparen auf Kosten der Sicherheit?



«Selbstverständlich hat das mit der Sicherheit zu tun», sagt Tuti. Mit seinem Geschäftsmodell setze Flixbus auf Chauffeure, deren Ausbildung «sehr kritisch» zu prüfen sei. «Mit diesen billigen Chauffeuren und den Standards, die nicht unseren entsprechen, riskiert Flixbus Unfälle und spart auf Kosten der Sicherheit», sagt Tuti.

Der SEV fordert, dass die Branchenüblichkeit auch für internationale Fahrten durch die Schweiz durchgesetzt wird. «Auf Schweizer Strassen sollen Schweizer Bedingungen gelten», sagt Tuti. «Flixbus hat Pflichten. Wir sind nicht sicher, ob die Firma diesen nachkommt.»

Politiker fordern Bund zum Handeln auf

Flixbus-Sprecher Martin Mangiapia streitet ein Sicherheitsproblem ab. «Schwere Unfälle mit dem Fernbus kommen ausserordentlich selten vor», sagt er. Die Sicherheit habe oberste Priorität – und werde etwa mit unangemeldeten Kontrollen und klar geregelten Lenk- und Ruhepausen sichergestellt.



Politiker fordern den Bund nun zum Handeln auf. Die Regelverletzungen durch die Busfahrer seien «nicht akzeptabel», sagt SVP-Nationalrat Manfred Bühler. Schliesslich gehe es um die Sicherheit der Reisenden. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) müsse darauf pochen, dass solche Verfehlungen nicht mehr vorkommen, sagt SP-Nationalrat Philipp Hadorn. «Das BAV soll Flixbus mit dem belastenden Material konfrontieren und zur Rede stellen.»

Bund hat keine Handhabe

Das BAV sieht keine Handhabe. Flixbus sei im grenzüberschreitenden Verkehr tätig und habe dementsprechend keine Konzession, die man dem Unternehmen entziehen könnte. Es müsste Hinweise geben, dass das Unternehmen eine Mitverantwortung trage, so das BAV. Allerdings werden gehäufte Verstösse gar nicht festgehalten: «Es erfolgt keine Registrierung im eigentlichen Sinn», sagt Rebecca Tilen von der Kantonspolizei Zürich. Allein der Fahrer sei verantwortlich (siehe Box).



Flixbus bietet Tickets an, die deutlich billiger sind als Zug- oder Flugtickets. Die Chauffeure verdienten nach national üblichen Tarifen, heisst es bei Flixbus. Schweizer Lebenshaltungskosten und Gehälter seien höher als etwa in Polen. Dass Flixbus keinen Schweizer Buspartner habe, sei auf operative Gründe zurückzuführen.

Der deutsche Mindestlohn für Busfahrer liegt bei umgerechnet 1750 Franken. Ein Schweizer Car-Chauffeur in den Regionen Ostschweiz und Zürich verdient gemäss den GAV-Bestimmungen ab dem vierten Berufsjahr mindestens 4735 Franken. 2016 sagte ein Sprecher des Busunternehmens Marti der «Schweiz am Wochenende», das Preismodell der Fernbusse sei für ein Schweizer Unternehmen «unmöglich».

*Name der Redaktion bekannt