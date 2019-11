«Frau Sommaruga müsste den Sessel räumen»

Kandidiert sie für den Bundesrat oder kandidiert sie nicht? Diese Frage beschäftigte die Öffentlichkeit seit dem Glanzresultat der Grünen an den Eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober fast täglich. Am Donnerstagnachmittag liess die Präsidentin der Grünen Partei, Regula Rytz, die Bombe platzen.

«Ich bin bereit», kündigte sie an einer Medienkonferenz an. Sie treffe solche Entscheidungen nicht von einem Tag auf den anderen. «Aber jetzt ist der richtige Moment für die Kandidatur.»

Zwei Berner im Bundesrat seien zu viel

SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi sagt, dass seine Fraktion Rytz' Kandidatur überprüfen werde. «Ich werde morgen meiner Fraktion beantragen, Frau Rytz anlässlich unserer ersten Sitzung der Wintersession zu einer Anhörung einzuladen», sagt Aeschi.

Seit dem enormen Wahlerfolg der Grünen begannen vor allem linke Parteien am Stuhlbein von FDP-Bundesrat Ignazio Cassis zu sägen. Aeschi steht der Abwahl des Tessiners jedoch kritisch gegenüber: «Wir müssen unserem Tessiner Landesteil besondere Sorge tragen», sagt er. Stattdessen fordert er: «Frau Sommaruga müsste für Frau Rytz den Sessel räumen.»

Damit würden laut Aeschi der SP und den Grünen, die eine deckungsgleiche Politik betreiben und zusammen auf 30 Prozent Wähleranteil kommen, gleich wie der SVP ebenfalls zwei Sitze zugestanden. Auch würde so eine Doppelvertretung des Kantons Bern im Bundesrat vermieden. «Als Johann Schneider-Ammann noch im Amt war, hatten wir mit ihm und Simonetta Sommaruga bereits gleichzeitig zwei Berner Bundesräte.»

FDP sei rechnerisch sicher überrepräsentiert

GLP-Fraktionspräsident Jürg Grossen bezeichnet die Kandidatur von Rytz als ernstzunehmend. «Ihre Kandidatur zeugt auch vom Willen, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen herbeizuführen», sagt er. Mit den Grünen im Bundesrat würde der Wählerwille rechnerisch besser abgebildet werden.

Zuerst wolle er mit seiner Fraktion am Freitagnachmittag das weitere Vorgehen besprechen, so Grossen. «Dann wird man auch spüren, ob eine Abwahl eines amtierenden Bundesrates infrage kommt.» Die FDP sei im Bundesrat «rechnerisch aber sicher überrepräsentiert».

Historische Wahl

Am 11. Dezember 2019 wählt das neue Parlament die sieben Bundesräte für die neue Legislaturperiode. Die Grünen wurden an den Wahlen vom 20. Oktober 2019 zur viertstärksten Kraft. Die Partei eroberte 17 zusätzliche Sitze und kommt im Nationalrat neu auf 28 Sitze. Stärkste Kraft bleibt aber die SVP mit 53 Sitzen. Danach folgen die SP mit 39 und die FDP mit 29 Vertretern in der Grossen Kammer.