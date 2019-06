«Eine Frau hatte noch eine 2-Millimeter-Öffnung»

+ Mit Genitalverstümmelung ist die teilweise oder vollständige Entfernung der äusseren weiblichen Geschlechtsorgane ohne medizinischen Grund gemeint.+ Weltweit sind laut Zahlen der UNO überMädchen und Frauen beschnitten.+ Ursprungsland der weiblichen Beschneidung ist+ Insind über 80 Prozent der Frauen beschnitten.+ Sowohlals auchpraktizieren die weibliche Genitalverstümmelung.+ Gemäss dem Bundesamt für Gesundheit sind in der Schweiz rundMädchen und Frauen betroffen oder davon bedroht.+ Seit 2012 steht die Verstümmelung weiblicher Genitalien in der Schweiz unter+ Im Februar 2019 bestätigte das Bundesgericht ein Strafurteil gegen eine Somalierin, die ihre beiden Töchter vor der Einreise in die Schweiz beschneiden liess. Die Muter erhielt eineBetroffene finden hier Hilfe: