«Frauen sind faul und schlampig, aber lustig!»

«Viele Frauen geniessen das Privileg, zu Hause arbeiten zu dürfen» oder «Wir sind faul, frech, unreif, schlampig und unzuverlässig, aber lustig!». Karten mit diesen Sprüchen verkaufen diverse Postfilialen in der Schweiz. Bei der Post wisse man allerdings nichts davon, berichtet die «Aargauer Zeitung». Die Produkte kämen von einem Drittanbieter. Es sei ihnen nicht bewusst, dass solche Karten aufliegen würden, sagte ein Sprecher der Post der Zeitung.

Die Postkarten stossen auf Kritik: Fabienne Amlinger vom Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern (IZFG) findet die Grusskarten sexistisch. Es sei schlimm, wenn in Postfilialen solche Stereotypen reproduziert werden: «Es ist einfach ärgerlich, dass solche Karten verkauft werden. Die Klischees, die damit bedient werden, kommen aus der sexistischen Mottenkiste», sagt Amlinger der «Aargauer Zeitung». An den Karten seit gar nichts lustig, sondern Frauen würden lächerlich gemacht.

Postkartenserie sei humorvoll gemeint

Produziert werden die Grusskarten in Berlin vom Gutsch-Verlag. Sie gehören zur Serie «Tricolore», die gemäss Beschreibung des Verlags trendige, medienpräsente Motive und schräge Fotos mit witzig-frechen Sprüchen kombiniert. In der Schweiz werden sie vom Solothurner Lieferant Photoglob vertrieben. Ein Sprecher sagt der Zeitung, dass die Serie humorvoll gemeint sei: «Eine Postkarte sollte eigentlich Freude machen.» Es habe sich nie jemand darüber beschwert und die Serie sei bei den Kunden sehr beliebt.

Auch bei der Post gab es bislang keine direkten Beschwerden. Trotz grosser Beliebtheit der Serie werde man die Karten bis Ende November in den Filialen entfernen – früher als geplant. Gemäss dem Lieferanten habe sich die Serie in den letzten Monaten nicht mehr so gut verkauft. Ein Post-Sprecher sagt, in diesem Fall seien stereotype Klischees über Frauen wie auch über Männer bedient worden. Das könne individuell als herabwürdigend oder sexistisch empfunden werden. Sollten Gefühle von Kundinnen und Kunden verletzt worden sein, entschuldige sich die Post dafür.

(nzy)