«Frauen werden viermal häufiger nackt gezeigt»

«Weibliche Körper sind primär Waren, und weibliche Gehirne sind irrelevant», lautet das Fazit einer neue Studie zu Stereotypen in der Filmwelt. Das Forscherteam hat analysiert, wie unterschiedlich weibliche und männliche Filmfiguren in Führungs- oder Heldenrollen in den beliebtesten Filmen von 2018 dargestellt werden. Insgesamt wurden fast 700 Haupt- und Nebenfiguren aus 56 Filmen untersucht. Von den männlichen Figuren haben 42 Prozent eine Führungsrolle inne, die weiblichen kommen auf 27 Prozent. Auffallend ist weiter, dass Männerfiguren mehr als doppelt so viel Redezeit haben.

Eine Szene aus dem Film «Hustlers» mit Jennifer Lopez, der Ende November in unseren Kinos läuft. (Bild: Keystone/AP) Eine Szene aus dem Film «Hustlers» mit Jennifer Lopez, der Ende November in unseren Kinos läuft. (Bild: Keystone/AP) Studie «Rewrite her Story»

Das Team des Geena Davis Institute on Gender in Media hat insgesamt 20 Staaten weltweit unter die Lupe genommen und zusammen mit der NGO Plan International die dortige Top-Ten-Filme aus dem Jahre 2018 analysiert. Da sich die Filmpräferenzen vielerorts ähnelten, kam eine Gesamtzahl von 56 Filmen heraus. Über 80 Prozent davon sind englischsprachig, im Schnitt verzeichneten sie Einnahmen von gut 400 Millionen Franken. Dabei generierten Filme mit männlichen Leader-Rollen mit rund 387 Millionen Franken durchschnittlich höhere Gewinnsummen. In einem zweiten Schritt führte das Studienteam in den 20 Staaten eine Umfrage bei gut 10'000 Frauen und Mädchen durch. Von diesen wollten sie wissen, ob sie sich von medialen Frauenbilder beeinflussen lassen.

30 Prozent der weiblichen Figuren mit Führungsrollen werden leicht bekleidet gezeigt, bei den männlichen sind es 7 Prozent. 15 Prozent der Frauenfiguren werden halb nackt dargestellt, 2 Prozent vollkommen entblösst. Bei ihren männlichen Pendants werden 8 Prozent leicht bekleidet gezeigt und 0,5 Prozent ziehen ganz blank. Frauenfiguren werden also viermal häufiger nackt gezeigt. Zudem schwenkt die Filmkamera gut dreimal häufiger langsam über Frauen- als über Männerkörper.

Keine einzige Regisseurin

Doch nicht nur vor der Kamera bemängeln die Studienautoren die Geschlechterungleichheit: Alle 56 Filme wurden von einem Mann gedreht, nur in jedem zehnten Schreibteam sass eine Frau. Die Namen der analysierten Filme will das Autorenteam nicht verraten, da man keine spezifischen Filmcrews anprangern wolle. Schaut man sich die Liste der weltweit erfolgreichsten Filme des Vorjahres an, kann man aber erraten, um welche es sich mitunter handelt – beispielsweise um: «Avengers 3: Infinity War», «Black Panther», «Jurassic World: Das gefallene Königreich», «Die Unglaublichen 2», «Aquaman», «Bohemian Rhapsody», «Venom und Mission: Impossible – Fallout».

Ob es sich in der hiesigen Filmszene ebenso verhält, ist nicht bekannt. Laut dem Verein Swiss Women's Audiovisual Network (Swan) gibt es keine Studie über den Prozentsatz zu Dialogen und Nacktheit von Protagonistinnen. Die Schweizer Regisseurin Natascha Beller wünscht sich vor allem in Schreibteams mehr Frauen. Häufig sei sie die einzige: «Ich glaube, dass männliche Schreiber dazu neigen, Männerfiguren ins Zentrum zu stellen. Sie haben Mühe damit, wenn ein Mann «nur» die Rolle des Partners oder des Vaters erhält. Solche Männerfiguren werden als unterentwickelt aufgefasst.» Einmal, so Beller, habe sie einen Schreibjob nicht bekommen, weil Frauen dann in der Überzahl gewesen wären: «Dabei ist es umgekehrt ja die Regel.»

«Viele Helden könnten auch weiblich sein»

In ihrem eigenen Film «Die fruchtbaren Jahre sind vorbei» hat Beller den Spiess umgedreht und Männer nur in Nebenrollen auftreten lassen. Zudem sind es hauptsächlich Männer, die sich ausziehen. Damit will Beller einen Ausgleich schaffen: «Schauspielerinnen müssen sich um Hauptrollen reissen. Und nicht selten sind weibliche Rollen an die Bedingung geknüpft, viel nackte Haut zu zeigen.» Dabei gebe es keinen logischen Grund dafür, dass sich Frauen vor der Kamera häufiger ausziehen müssten.

Ein spezifisches Problem seien Anti-Helden-Filme, erklärt Beller: «Männer können gleichzeitig unsympathisch und heldenhaft sein. Frauenfiguren hingegen müssen nett und fürsorglich sein, um als Heldin akzeptiert zu sein.» Zudem gebe es kein rationales Argument dafür, dass die meisten Heldenrollen männlich seien: «Viele würden auch als weibliche Figur funktionieren.»

Bund hat erste Fördermassnahmen ergriffen

Hinter der Kamera gebe es in der Schweiz verhältnismässig viele Frauen, sagt Beller. Obwohl das auch vom Genre abhängig sei: «Komödien sind eine Männerdomäne. Vielleicht rührt das daher, dass oft gesagt wird, dass Frauen weniger lustig seien als Männer.» Bei der Filmförderung gebe es Verbesserungspotenzial: Eine Studie des Bundesamts für Kultur (BAK) von 2017 habe gezeigt, dass Regisseurinnen deutlich weniger Fördergeld erhielten als ihre Kollegen.

Daniel Menna vom BAK bestätigt, dass bei der Anzahl geförderter Filmprojekte eine Ungleichheit festgestellt wurde. Deshalb habe der Bund die entsprechende Verordnung angepasst: «Bei heutiger Qualität können nun die Projekte von Regisseurinnen bevorzugt werden. Das hat bereits Wirkungen gezeigt, wie neue Zahlen belegen.» Man beschäftige sich in einer längerfristigen Untersuchung nun mit dem Thema: «Dabei geht es nicht nur um die Finanzierung, auch inhaltliche Aspekte wie Rollenbilder werden analysiert. Um gezielt weitere Massnahmen zu ergreifen, müssen wir erst einmal den heutigen Stand kennen.»

