«Freue mich riesig, meine Kunden zu verschönern»

Viele Coiffeure in der Schweiz stehen bereits in den Startlöchern. Bestätigt der Bundesrat am Donnerstag die durchgesickerten Informationen zum Exit-Lockdown, dürfen etwa Dienstleister wie Coiffeure ab dem 27. April wieder Kunden bedienen. Noch etwas länger gedulden müssten sich Lehrpersonen (11. Mai) und Gastronomieangestellte (8. Juni). 20 Minuten hat Branchenvertretern den Puls gefühlt:





Jana Syfrig (23), Coiffeuse: «Ich war sehr zappelig»

«Ich freue mich riesig, meine Kunden wieder zu verschönern. Angst vor Ansteckungen habe ich nicht. In unserem Geschäft, der Hairbox in Ottenbach ZH, werden wir sicher alles probieren, um Ansteckungen zu vermeiden. Sowohl wir als auch die Kunden werden wohl Masken tragen müssen. Dann sehen wir halt alle etwas lustig aus.

Fünf Wochen nicht arbeiten zu können, war für mich ziemlich hart. Ich wollte seit der dritten Klasse Coiffeuse werden und lebe meinen absoluten Traumberuf. Da ich in meinem Job den ganzen Tag stehe, war ich in meinen Zwangsferien sehr zappelig.»

Selina Gasser (28), Coiffeursalon-Besitzerin: «Rechne mit riesigem Ansturm»

«Spätestens nach zwei Wochen wird es zu Hause todlangweilig. Wir von der VorundNachhair GmbH in Rüti ZH freuen uns unglaublich darauf, unsere Kundschaft wieder bedienen zu dürfen. Allerdings stellt sich die Frage, woher und zu welchem Preis wir das Schutzmaterial erhalten. Sollten Mitarbeiter Angst vor einer Ansteckung haben, würden wir sie nicht zum Arbeiten zwingen.

Ich rechne mit einem riesigen Ansturm, wenn wir wieder offen haben. Trotz des Lockdowns riefen täglich mehrere Kunden an, die fragten, ob wir nicht eine Ausnahme machen könnten und sie trotzdem bedienen würden. Gefragt waren vor allem Herrenhaarschnitte und Ansatzfärben. Aber natürlich blieben wir strikt und bedienten keinen einzigen Kunden. Nun hoffe ich, dass wir keine Kunden an Schwarzarbeiter und Do-it-yourself-Friseure verloren haben.»

R.T.* (22), Coiffeuse aus Zürich: «Wie soll man so Kunden bedienen?»

«Im Betrieb bin ich eine von 22 Coiffeusen. Jede von uns hat pro Tag sechs bis 13 Kunden. Auch kommen bei uns viele Laufkunden vorbei. Ich frage mich, wie man unter diesen Umständen die Abstandregeln einhalten können soll. Die Schutzmasken sind bei der Arbeit zudem nur im Weg. Wie soll man Kunden anständig die Haare waschen, schneiden und färben, wenn sie ständig eine Schutzmaske tragen? Gerade den Herren kann man die Ohren dann nicht schön freischneiden. Auch besteht die Gefahr, dass das Ergebnis nicht perfekt ist und sich die Kunden dann beklagen.

Die Coiffeurgeschäfte sollte noch nicht öffnen. Wieder arbeiten können sollten nur Dienstleister, die ihre Kunden hinter Plexiglasscheiben bedienen können. Würde ich am 27. April schon wieder im Geschäfts stehen, hätte ich auch Angst, meine Familie zu Hause anzustecken. Ich fühle mich zurzeit wie ein Versuchskaninchen. Und Haareschneiden ist ja nun wirklich nicht lebensnotwendig.»

Samira Luna Doberer (36), Catering-Besitzerin: «Hoffe auf Lockerung»

«Die Frühlings- und Sommermonate sind meine Haupteinnahmequelle. Mit dem umgebauten Dreirad-Piaggio Aperolino mache ich schweizweit Caterings für Geburtstage, Hochzeiten und Firmenevents. Ich hoffe sehr, dass der Bundesrat die Massnahmen für Events mit weniger als 150 Leuten bald lockert. Denn es gibt auch Foodtrucks, die nur Caterings machen, und keine öffentlichen Events oder Streetfood-Festivals.

Als der Lockdown kam, drehte es mir den Hahn zu. Wenn ich daran denke, dass auch noch der Mai und der August wegfallen sollen, bekomme ich Hühnerhaut. Das sind die stärksten Monate vom Jahr. Ich bin alleinerziehende Mutter und lebe zurzeit von meinem Ersparten, falls sich die Situation nicht ändert, muss ich einen anderen Weg finden mit Aperolino, aber aufgeben kommt für mich nicht in Frage!»

Angelika Marugg (47), Primarlehrerin: «Fernunterricht ist massiv strenger»

«Es wäre gut, wenn man ab etwa Mitte Mai etappenweise den Unterricht vor Ort wieder aufnehmen könnte. Ich stelle mir zum Beispiel vor, die Schüler in Halbklassen zu unterrichten. Den bisherigen Fernunterricht machen meine Fünftklässler in der Schule Buochs im Kanton Nidwalden wirklich gut und sie haben, vor allem im digitalen Bereich, sehr viel dazugelernt. Auch von Seiten der Eltern spüre ich grosse Unterstützung. Trotzdem fehlt mir der Unterricht enorm. Ich vermisse meine Schülerinnen und Schüler mit Haut und Haaren. Das Gemeinsame fehlt total. Ich freue mich, wenn wir wieder miteinander lernen und lachen können.

Jeweils am Sonntagabend verteile ich das Lernmaterial in den Briefkästen. Fernunterricht ist massiv strenger als Frontalunterricht. Man kann nicht mehr einfach hinstehen und bei Fragen den Stoff gleich nochmals erklären. Jetzt muss das Lernmaterial so aufgebaut sein, dass die Schüler es anhand von Texten und Videos verstehen. Mein Pensum ist daher von 75 Prozent auf 100 Prozent gestiegen.»

*Name der Redaktion bekannt.