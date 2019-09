«Gäste reservieren gleich mehrere Hütten»

Die Tendenz, sich bis zum Schluss möglichst alle Optionen offen zu halten, hat jetzt auch die SAC-Hütten erreicht. «Es ist tatsächlich so, dass die Leute auch in den Bergen immer unverbindlicher werden», sagt Bruno Lüthi zu SRF. Er ist beim Schweizer Alpen-Club (SAC) für den Hüttenbetrieb zuständig.

Es komme immer häufiger vor, dass Gäste gleichzeitig mehrere Hütten reservierten und sich dann kurzfristig entscheiden würden, wohin sie gingen, so Lüthi weiter.

Ab 2020 neue Regeln



Darum will der SAC jetzt seine Geschäftsbedingungen ändern. Heute sollen die Gäste bis 18 Uhr am Vorabend ihre Reservation stornieren. Neu soll dieser Zeitpunkt zwei bis drei Tage vorher sein. Eine Arbeitsgruppe formuliert derzeit einen Vorschlag, der dann in die Vernehmlassung bei den einzelnen Sektionen geht. Schliesslich entscheidet die Delegiertenversammlung voraussichtlich im Juni 2020. Schon ab Juli 2020 könnten die neuen Regeln gelten.

Ob die Gäste bei Nichteinhalten der Frist eine Busse bezahlen müssen, liege in der Verantwortung der einzelnen Hüttenwarte, heisst es beim SAC.

In Österreich muss man die Kreditkarte angeben



Gerade grössere Hütten nutzten aber diese Möglichkeit, wie das SRF weiter schreibt. So etwa die Monte-Rosa-Hütte im Wallis: Eine «No-Show-Fee» ist Teil des Reservationsprozesses. Wer sich nicht abmeldet, zahlt 45 Franken. Meist zahlten die Gäste, sagt Hüttenwart Kilian Emmenegger. Der Aufwand für Mahnungen sei aber oft unverhältnismässig gross.

In den Alpen-Clubs in Deutschland, Österreich und Italien müssen Gäste heute schon bei der Reservation eine Kreditkarte angeben, der dann bei Nichterscheinen automatisch eine Gebühr belastet wird. Das sei rechtlich in der Schweiz noch nicht möglich, so Bruno Lüthi. Man arbeite aber mit Hochdruck an einer Schweizer Lösung.



