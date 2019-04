Herr Bütikofer, ein Ausflug in den Europa-Park, hundert Franken für die Note 6 an einer Prüfung: Hat sich das Phänomen, Kinder mit Belohnungen zu Leistung anzuspornen, in den letzten Jahren verstärkt?

Konkrete Zahlen sind mir keine bekannt. Es gibt zwei Arten von Eltern, die diese Taktik verfolgen: Die einen freuen sich über die gute Leistung des Kindes und wollen es deshalb belohnen, ihm etwas Gutes tun. Die anderen fürchten, den sozialen Aufstieg zu verpassen. Die Zahl dieser Eltern hat aufgrund des gesellschaftlichen Leistungsdrucks gefühlt zugenommen.



Was sind Gründe dafür?

Eltern sehen ihr Kind zunehmend als ihr «Projekt» an, das erfolgreich sein soll. Das hat auch damit zu tun, dass eine Familie heute durchschnittlich nur noch 1,6 Kinder zählt. Darum muss es das eine Kind «auch schaffen», etwa ins Gymi. Dabei hält sich der Irrtum, dies könne durch Belohnungen für gute Noten erfolgen.



Worin liegt der Irrtum?

Geld für gute Noten zu verteilen, ist Unsinn. Denn indem Eltern nur belohnen, was messbar ist – in diesem Fall gute Noten –, setzen sie falsche Anreize. Das Kind lernt: Für eine Note lohnt sich der Einsatz. Für andere Leistungen, etwa Klassenkameraden bei den Hausaufgaben zu helfen, gibt es kein Geld. Das Kind stuft also automatisch das Helfen bei den Hausaufgaben als weniger wichtig ein. Zudem verlieren Geldgeschenke rasch ihre Wirkung.

Warum?

Die Belohnung funktioniert nur, wenn die Eltern immer wieder Geld verteilen. Setzen sie aus, verpufft der Effekt. Das Kind denkt: Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Das Problem: Es lernt mit Geld nicht, weil es wirklich interessiert ist, sondern nur für die Belohnung. Dabei müsste doch die Freude am Schulstoff selbst geweckt werden.



Es gibt auch Eltern, die mit Strafen versuchen, die Kinder auf Leistung zu trimmen. Eine Lehrerin berichtet davon, dass Schüler Angst hätten, schlechte Noten zu Hause vorzuzeigen. Was ist davon zu halten?

Nicht viel. Solche Strafen wirken nur kurzfristig. Das Kind lernt dann schon für die Prüfung – aber nur aus Angst vor der Strafe. Und der Druck, unter dem das Kind durch die Strafandrohung steht, lässt es oftmals anderweitig ab: etwa indem es andere Kinder plagt.



Da Strafen und Belohnungen nicht funktionieren: Was motiviert Kinder wirklich?

Die Eltern müssten an die sogenannte intrinsische, also die innere Motivation, appellieren. Eine Möglichkeit ist, das Zeugnis mit dem Kind ausführlich zu besprechen und zu betonen, wie stolz man sei, dass das Kind bereits all dies schon wisse und gute Noten erzielt habe. Lob ist für die innere Motivation wichtig. Dadurch wird das Kind angespornt, noch mehr zu lernen – auch in jenen Fächern, in denen es weniger gute Noten hat.



Besteht nicht auch das Risiko, zu viel zu loben?

Ja, das besteht. Darum muss das Lob echt sein. Kinder sind von Natur aus wissbegierig. Wenn sie aus innerer Motivation lernen, hören sie nicht einfach damit auf, wenn sie «echt» gelobt werden.



Etienne Bütikofer leitet das Büro für Bildungsfragen und ist Schulleiter in Kernenried.