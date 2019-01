«Ghetto? Es ist wirklich schön hier!»

Zürich Oerlikon, Bern-Bümpliz und Le Lignon in Genf - extreme Verdichtung fördere die Entstehung weiterer solcher Ghettoquartiere. So warnt Rudolf Strahm (SP) im 20-Minuten-Interview vor der Zersiedelungsinitiative. Um herauszufinden, wie junge Anwohner und Passanten sogenannte Ghettoquartiere wahrnehmen, hat sich 20 Minuten in Bern West umgehört.

Anina Rosa lebt seit 24 Jahren in Bern West: «Besonders schätze ich die Diversität. Es wohnen hier so viele Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds. Ausserdem hat es viele Familien und Kinder. Es ist wirklich schön hier!» Weitere Vorteile seien die Nähe zur Stadt und die preiswerten Mieten. Dass ihr Quartier als Ghetto bezeichnet wird, versteht sie nicht: «Über jedes Quartier gibt es gewisse Vorurteile, aber uns geht es gut hier. Es gibt schöne Wohnungen und es ist sauber. Es ist meine Hood!»

Anders sieht das Berufsschülerin Chiara Ferreira Zwahlen aus dem Berner Umland: «Hier wohnen will ich nicht, weil mir die Natur fehlt.» Als Brasilianerin sei sie sich jedoch bewusst, dass man Bern-Bümpliz nicht mit brasilianischen Ghettos vergleichen könne. Ihr Mitschüler Xannick Goudelon aus Kandersteg pflichtet ihr bei: «Ich fühle mich nicht wohl, mit so vielen Menschen in einem solchen Hochhaus zu wohnen.»

Weitere Stimmen aus Bern West seht ihr im Video.



(mm)