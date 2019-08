Falscher Starfotograf lockt 18-Jährige in Wohnung

Der 52-jährige S. S.* ist in der Fotografenszene vielen negativ bekannt. Seit rund zwei Jahrzehnten gibt sich der Berner als professioneller Fotograf von «Penthouse» oder «Playboy» aus, verspricht Frauen ein hohes Honorar für freizügige Fotos und lockt sie so in seine Wohnung – und in die Falle. Während des folgenden Fotoshootings begrapscht er die Frauen und vergreift sich auch mal an ihnen. Das Honorar bleibt aus. 2002 verurteilte ihn das Kreisgericht Bern-Laupen wegen Betrugs, sexueller Belästigung und sexueller Nötigung zu 20 Monaten Freiheitsstrafe. Über 30 Frauen sind ihm laut der «Berner Zeitung» damals zum Opfer gefallen. Die Strafe wurde zugunsten einer stationären Psychotherapie aufgeschoben. Bis 2005 stand er mindestens zwei weitere Male vor Gericht.

Aus seinen Fehlern gelernt hat der angebliche Starfotograf aber nicht. Erst Anfang des Jahres erstattete eine weitere Frau Anzeige gegen den 52-Jährigen und teilte anschliessend den Strafbefehl auf Social Media. Dort erfuhr man, dass ihm eine bedingte Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 60 Franken sowie Bussen und Gebühren von 2300 Franken und die Verfahrenskosten auferlegt wurden. Der Strafbefehl erstaunte Opfer wie Bekannte von S. S. «Wenn ihn 20 Monate nicht aufgehalten haben, dann werden es einige Tausend Franken auch nicht tun», sagte Opfer M. S.* damals gegenüber 20 Minuten.

Das Profi- Studio war seine Wohnung

Ihre Befürchtung dürfte Wirklichkeit geworden sein. Wie mehrere Leser meldeten, ist der falsche Fotograf unter dem Pseudonym S. N.* wieder auf Opfersuche. Auch auf Facebook wird in Fotografie-Gruppen vor dem Berner gewarnt. Laut mehreren ehemaligen Models benutzt der 52-Jährige dafür ihre Bilder: «Auf seinem Instagram-Account habe ich Bilder aus unserem Shooting entdeckt. Geld habe ich dafür nie gesehen», beschwert sich eines der Opfer. Um sie unkenntlich zu machen, habe der Fotograf ihren Kopf jeweils abgeschnitten.

Dies bestätigt auch ein weiteres Opfer. Wie die 18-Jährige gegenüber 20 Minuten sagt, lockte sie S. S. Anfang August unter falschem Namen in sein vermeintliches Studio in Bern. Dass es sich dabei aber nur um seine Wohnung statt ein professionelles Foto-Studio handelte, merkte die Jugendliche erst vor Ort. «Er schrieb mich über eine App für Fotografen und Models an und wollte ein Shooting mit mir buchen. Er versprach mir viel Geld und eine Veröffentlichung im Zoo-Magazine.»

«Er wollte mich anfassen, weil ‹das Magazin, dass so will›»

Insgesamt sollen die beiden drei Shootings miteinander gehabt haben. Diese sind laut der jungen Frau von Mal zu Mal freizügiger geworden. «Beim letzten Shooting war ich sehr knapp gekleidet.» Angeblich, weil dies das Magazin so wolle. Das machte das Anfänger-Model misstrauisch. «Er legte auch seine Hand auf meinen Oberschenkel mit der Begründung, weil ‹das Magazin, dass so will›.» Bereits zuvor soll ihr der 52-Jährige zu nahe gekommen sein.

«Als ich angefangen habe, etwas in Frage zu stellen oder seine Nähe abzulehnen, bezeichnete er mich als ‹unprofessionell›. Er hat sich immer glaubhaft entschuldigt, so dass ich dachte, dass ich einen Fehler gemacht hatte.» Erst durch einen Zufall erfuhr sie, dass S. N. eigentlich S. S. ist. Wie die 18-Jährige gegenüber 20 Minuten sagt, ist sie noch immer traumatisiert. Ob sie je wieder modeln werde, wisse sie noch nicht.

S. S. wollte auf Anfrage von 20 Minuten keine Stellung nehmen.

*Namen der Redaktion bekannt

Anmerkung der Redaktion: Beim im Artikel genannten S. S. handelt es sich nicht um den Fotografen Sven Schwab von Seven Motion Photography, der ebenfalls in der Stadt Bern tätig ist.

