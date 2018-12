«Gutmenschen sollten dieses Video sehen»

Mitte Dezember wurden zwei skandinavischen Studentinnen in der Gegend des marokkanischen Atlas-Gebirges auf brutale Weise getötet. Mittlerweile wurden mehrer Männer festgenommen, die in einem Zusammenhang mit der Ermordung stehen sollen. Darunter befindet sich auch ein in Marokko wohnhafter Schweizer. Vieles deutet derweilen auf einen terroristischen Hintergrund der Tat hin – auch ein Enthauptungsvideo, das in den sozialen Medien auftauchte.

Nun kursiert das Video auch auf Schweizer Social Media Profilen. So wurde es letzte Woche unter anderem in einem Kommentar auf der Facebook-Seite von 20 Minuten gepostet (siehe Bildstrecke). 20 Minuten hat das Video sofort gelöscht, doch die gewaltvollen Aufnahmen sind weiterhin im Umlauf. Wie kann man sich vor solchen Videos schützen?

«Man macht sich strafbar»

Der auf digitales Recht spezialisierte Anwalt Martin Steiger macht darauf aufmerksam, dass man sich durch das Weiterverbreiten des Videos unter Umständen strafbar mache: «Das Video der Enthauptung zeigt grausame Gewalttätigkeiten. Das Teilen oder Speichern solcher Inhalte ist ein Straftatbestand.» Bekomme man ein entsprechendes Video zugeschickt, empfehle es sich, dieses unverzüglich zu löschen.

Man könne das Video auch melden. Das führe dazu, dass einem das Video nicht mehr angezeigt werde und Facebook das Video früher oder später löschen werde, da es gegen dessen Benutzerrichtlinien verstosse, so Steiger. Noch besser sei es, sich präventiv zu schützen. Dazu gebe es auf den verschiedenen Social Media Kanälen spezielle Filter. «Auf Twitter etwa kann ich einstellen, dass mir sensible Inhalte oder beleidigende Kommentare gar nicht erst angezeigt werden. Das schliesst auch viele Gewaltvideos ein», erklärt Steiger.

«Zu Guter Letzt sollte man sich grundsätzlich überlegen, mit wem man auf Facebook und Co. befreundet sein will. Auch so kann man sich bereits vor entsprechenden Videos schützen», sagt Steiger.

«Kenne viele, die es posten wollten»

Die Aargauer SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder, deren Facebook-Profil erst kürzlich für 30 Tage gesperrt war, geht in einem Post vom 30. Dezember auf das Enthauptungsvideo ein. Müller-Boder ist sich bewusst, dass das Verbreiten des Videos allenfalls eine weitere Sperrung zur Folge haben könnte. So schreibt sie: «Mir wurde dieses Video gestern zugespielt. Ich kann es nicht posten, da es mit Sicherheit gegen die Facebook-Richtlinien verstösst.»

Sie sei sich nicht sicher, ob sie das Video wirklich geteilt hätte, wenn es nicht gegen die Benutzerrichtlinien von Facebook verstossen würde: «Bezüglich Zensur läuft auf Facebook einiges falsch, viele Profile werden etwa wegen harmlosen Meinungsäusserungen gesperrt. Das darf nicht passieren. Im Falle dieses Videos muss man aber bedenken, dass das gezeigte Mädchen eine Familie hat. Die muss damit umgehen, wenn das Video online geht.» Sie selber habe das Video zuerst nicht zu Ende schauen können, so Müller-Boder. «Wenn man solche Inhalte teilt, muss man sie auch verarbeiten können.»

Sie kenne einige Personen, die sich überlegt hatten, das Video zu posten. Es gehe darum aufzuklären, wie diese Menschen vorgehen, mit welcher Brutalität, mit welcher Menschenverachtung. So schreibt Müller-Boder auf Facebook dann auch: «Es ist definitiv auch nichts für schwache Nerven. Ich wünschte mir aber, dass vor allem unsere Gutmenschen dies anschauen könnten.»



(jk)