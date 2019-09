«Habe ich Glück, haben wir einmal im Monat Sex»

Nach der Heirat schläft das Sexleben oft ein. Fast jedes dritte Ehepaar (26 Prozent) hat höchstens einmal im Monat Sex, wie die grosse Sex-Umfrage von 20 Minuten zeigt. Dagegen schläft die Hälfte der unverheirateten Partner mehrmals pro Woche miteinander. Auch bei vielen Lesern herrscht seit der Heirat Flaute im Bett:

L.N.*, Hausfrau (30), seit zwei Jahren verheiratet :

«Mein Mann und ich schlafen nachts nicht einmal mehr im selben Zimmer. Weil er Schicht arbeitet und oft erst spät nachhause kommt oder früh aufstehen muss, übernachtet er auf der Couch im Wohnzimmer. Wenn ich Glück habe, haben wir einmal pro Monat Sex miteinander. Vor der Heirat dagegen schliefen wir täglich oder mehrmals täglich miteinander. Einen Einfluss darauf haben sicher unsere Kinder. Wir brachten je zwei Buben in die Beziehung, als wir vor vier Jahren zusammenkamen. Kurze Zeit später kamen unsere beiden gemeinsamen Kinder dazu.





«Unsere Nächte sind für Sex zu kurz»

Unsere Kinder sind noch klein, das jüngste ist einjährig. Es schläft bei mir im Schlafzimmer. Der zweijährige Sohn wacht nachts oft auf und übernachtet dann bei meinem Mann auf der Couch oder bei mir im Zimmer. Meist ist bei uns um fünf oder sechs Uhr Tagwache, weil die Kleinen dann aufstehen wollen.

Unsere Nächte sind für Sex zu kurz und wir sind oft zu müde dafür. In einer Vierzimmerwohnung fehlen uns auch die Rückzugsmöglichkeiten für Intimitäten. Immerhin schaffen mein Mann und ich es noch, uns am Tag in die Arme zu nehmen und zu küssen. Ich hoffe, dass wir wieder mehr Zeit für uns haben, wenn die Kinder älter geworden sind.»

S.P.* (31), männlich, seit sechs Jahren verheiratet:

«Vor der Hochzeit hatten wir fast täglich Sex. Seit der Heirat schlafen wir nur noch sechs bis achtmal pro Jahr miteinander. Meine Frau kommt ständig mit Ausreden. So sagt sie zum Beispiel, sie sei zu müde. Danach hängt sie aber noch locker eine Stunde am Handy. Ein anderes Mal behauptet sie, Kopfschmerzen zu haben oder sie findet, es sei schon zu spät für Sex. Früher kam das alles nicht vor.»

«Mit etwas mehr Ausgleich mehr Lust»

I.C.* (37), weiblich:

«Naja, kurz nach der Hochzeit wurden wir Eltern und das fordert mich neben einem Teilzeitpensum doch extrem. Hinzu kommt, dass es selbstverständlich ist, dass ich Babysitterin bin und er viele seiner Freizeitaktivitäten trotz strengem Wochenprogramm einfach durchzieht. Mein Privatleben bleibt auf der Strecke. Ich bin nur noch Mami und Hausfrau und das frustriert mich doch ungemein.

Zudem würde ich so gerne wieder regelmässigen Sport machen. Dafür brauchten wir jedoch wieder einen Babysitter, weil mein Mann als Selbständiger nie pünktlich nach Hause kommt. Vielleicht hätte ich mit etwas mehr Ausgleich auch mehr Lust.»

Mit der Affäre erledigte sich unser Liebesleben»

R.H.*, männlich:

«Schon während der Schwangerschaft ist unser Sexleben eingeschlafen. Als meine Frau danach eine Affäre anfing und ich es nach mehreren Monaten herausfand, erledigte sich unser Liebesleben komplett.»

Andere Leser hingegen schwärmen von einem besseren Sexleben.

U.S.* (65), verheiratet seit 40 Jahren:

«Heute sind wir verliebter denn je! Das erleben wir auch im Bett. Ja, es gab Phasen, in denen unser Sexleben fast ‹gekillt› war. Aber wir haben herausgefunden, welche Faktoren uns blockierten und konnten diese eliminieren.»

N.S.* (33), verheiratet seit drei Wochen:

«Mit meinem Ehemann bin ich seit drei Jahren zusammen. Auch seit der Hochzeit haben wir fast jeden Tag Sex. Kommen wir nicht dazu, setzen wir uns auch nicht unter Druck. Mein Partner ist zugleich mein bester Freund.

«Mein Partner ist mein bester Freund»

Wir reden und lachen viel miteinander und üben gemeinsame Hobbys aus. Gleichzeitig lassen wir uns aber auch Freiräume, sodass jeder auch mal nur mit seinen Freunden eins trinken gehen kann. Ich denke, dass wir auf diese Weise auch nach langjähriger Ehe noch füreinander attraktiv bleiben.

Ich habe aus einer früheren Beziehung bereits einen 13-jährigen Sohn.Trotzdem darf sich nicht alles um das Kind drehen. Auch wenn mein Mann und ich dann vielleicht einmal ein gemeinsames Baby haben, müssen wir uns bewusst Zeit füreinander nehmen.»

*Name der Redaktion bekannt



(bz)