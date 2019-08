«Habte A. dürfte schuldunfähig sein»

Habte A. hörte Stimmen, fühlte sich verfolgt, unter anderem von Zugpassagieren. Das schreibt der «Tages-Anzeiger» unter Berufung auf Krankenakten. Was schliessen Sie daraus?

Solche Beschreibungen sind typisch. Wenn ein an sich gut integrierter Mann eine solche Tat begeht, liegt der Verdacht einer Geisteskrankheit nahe. Im Fall von Frankfurt deutet vieles auf eine paranoide Schizophrenie hin.

Andreas Frei ist leitender Arzt Forensik in der Psychiatrie Baselland.

Ist das aussergewöhnlich?

Nein. Die Forschung hat nachgewiesen, dass solche Täter in aller Regel psychisch krank sind. Das haben zwei forensische Psychiater schon vor Jahren gezeigt. Sie haben rund 50 Fälle analysiert, in denen Personen zwischen 1975 und 1991 in New York vor die U-Bahn gestossen wurden. Aussergewöhnlich ist im Fall des Eritreers der späte Ausbruch der Krankheit.

Warum?

Normalerweise zeigt sich die Krankheit nicht erst mit 40 Jahren, sondern schon bis im Alter von 25 Jahren. Dass das nicht immer so sein muss, zeigt aber etwa der Fall des Amoklaufs von Menznau im Jahr 2013. Der Täter litt unter Verfolgungswahn und war über 40 Jahre alt.

Was bedeuten die neuen Erkenntnisse für die Schuldfähigkeit von Habte A.?

Das müssen nun Gutachter abklären. Ich gehe davon aus, dass er schuldunfähig ist. Dann kommt er in eine Therapie statt ins Gefängnis.

Sind Flüchtlinge häufiger von seelischen Erkrankungen betroffen?

Das ist nicht ganz klar. Es gibt Hinweise, dass Migranten ein höheres Risiko haben, eine Geisteskrankheit zu bekommen. Man hat das am Beispiel von jamaikanischen Einwanderern in London untersucht. Die Gründe dafür sind nicht bekannt.



