«Gruusiges Gras bekommst du überall»

Jeder dritte Schweizer über 15 Jahre hat in seinem Leben schon einmal Cannabis konsumiert. Drei Prozent der Bevölkerung rauchen regelmässig einen Joint. Das belegen Erhebungen von Suchtmonitoring Schweiz. Doch woher beziehen die Kiffer eigentlich ihr Gras? 20 Minuten hat bei Konsumenten nachgefragt.

Rechtliche Grundlage

Wie sieht es rechtlich aus? Seit 2011 ist der private Anbau von Hanf mit mehr als einem Prozent THC-Gehalt in der Schweiz strafbar. Der Besitz von 10 Gramm Gras zum Eigengebrauch jedoch ist legal. Wird man beim Rauchen eines Joints erwischt, hat man mit einer Ordnungsbusse von bis zu 100 Franken zu rechnen.



Ein Leser erzählt von einem Velo-Graskurier, der in Zürich seine Runden drehe. Das Prinzip sei simpel: Man rufe den besagten Kurier an und vereinbare einen Treffpunkt mit ihm. Der Kurier bringe seinen gut gefüllten Rucksack mit. «Im Rucksack sind etwa 3 oder 4 verschiedene Hanfprodukte. Man sucht sich was aus und bezahlt. Dann fährt der Kurier mit dem Velo weiter.»

Gute Qualität durch persönliche Kontakte

Die Mehrheit der befragten Kiffer verzichtet aber darauf, sich Gras bei Unbekannten zu besorgen. Eine Leserin erinnert sich daran, wie sich zwei Bekannte von ihr an der Zürcher Langstrasse ein kleines Stück Holz als Haschisch andrehen liessen. «Seither bin ich bei der Besorgung sehr vorsichtig.» Es sei schwierig, an Cannabis mit guter Qualität zu gelangen, wenn man keinerlei Kontakte zu jemandem pflege, der selber Gras anbaue.

Cannabis von niedriger Qualität sei hingegen relativ leicht aufzutreiben. Eine weitere Konsumentin bestätigt das: «Wenn du irgendwas ‹Gruusiges› rauchen möchtest, reicht es, an einen einschlägigen Ort zu gehen und dort eine Person anzusprechen.» Ein Leser, der in einem ländlichen Gebiet lebt, gibt an, dass es auch im Dorf so sei. «Es spricht sich rum, welcher Nachbar ein Pflänzchen im Garten stehen hat. Auf Nachfrage erhältst du sofort, was du möchtest.»

Biologischer Anbau wichtig

Ein junger Mann, der regelmässig kifft, sagt, er konsumiere ausschliesslich Gras von Freunden. «Sie pflanzen in ihrer Wohnung jeden Sommer Hanf an, um dieses dann im Herbst und Winter weiterzuverkaufen.» Im Frühling hätten seine Freunde meist nur noch wenig Cannabis übrig: «Deshalb habe ich dann jeweils auch auf den einen oder anderen Joint verzichtet. Ich will nicht irgendwelches Gras rauchen.»

Viele bauen ihr Gras selber an. «Dann weiss ich wenigstens, was ich rauche, und bin sicher, dass die Qualität stimmt», sagt ein Konsument. Einige der Befragten geben an, das seit Jahren so zu machen. Pflanze man den Hanf bei sich zu Hause selber an, könne man auch auf einen biologischen Anbau achten. «Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Pestizide ich bei Cannabis aus holländischen Riesenplantagen mitrauchen würde», sagt ein Kiffer.

Schweizer Gras ist besonders stark

Schätzungen von Experten scheinen den Eindruck zu bestätigen, dass viele Schweizer auf Gras aus dem nahen oder entfernten Umfeld setzen. Laut der NZZ werden bis zu 75 Prozent des in der Schweiz konsumierten Cannabis im Inland angebaut. Eine Untersuchung der Universität Bern ergab, dass Schweizer Gras im internationalen Vergleich zu den stärksten Cannabisprodukten gehört.

