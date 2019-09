«Hätte nie gedacht, dass ich mit 18 heiraten werde»

Achtmal mehr Frauen als Männer unter 20 Jahren heirateten in der Schweiz im vergangenen Jahr. Insgesamt 355 Frauen und nur 43 Männer in diesem Alter gaben ihren Partnern das Jawort, wie neue Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen.

Junge Frauen, ältere Männer



Dieser Trend, dass mehr junge Frauen als Männer unter 20 heiraten, nimmt seit dem Jahr 2000 stetig zu und hat 2018 einen aktuellen Höchststand erreicht, wie aus den Zahlen des Bundesamts für Statistik zu sehen ist. Geht man weiter zurück, sieht man aber, dass zum Beispiel im Jahr 1980 das Ungleichgewicht noch viel grösser war: Damals heirateten 16-mal mehr Frauen als Männer in diesem Alter.



Junge Bräute unter 20 Jahren gab es allerdings seit der Jahrtausendwende 2001 am allermeisten, auch wenn in diesem Jahr insgesamt am wenigsten Paare geheiratet haben. Das Jahr 2018 wiederum ist in diesem Zeitraum das Jahr, in dem die wenigsten Heiraten von unter 20-jährigen Männern und Frauen stattfanden. Zudem heirateten im Jahr 2018 die Tessiner Männer und Frauen am spätesten und die Glarner am frühesten.

Grund hierfür dürfte sein, dass die jungen Frauen Männer aus höheren Alterskategorien geheiratet haben. Auch im Alter zwischen 20 und 24 Jahren waren es noch doppelt so viele Frauen, die heirateten. Warum Frauen schon in jungem Alter eher den Bund fürs Leben schliessen möchten, zeigen die folgenden Leser-Geschichten.

«Lieber einen älteren, reiferen Mann»

Jessica Blattner (25) aus Kriens heiratete letztes Jahr. Ihr Mann war damals 29 Jahre alt. Beide hätten damals gesagt, dass sie nie heiraten wollten, doch es kam anders: «Ich war schwanger und so heirateten wir trotzdem. Und wir haben es nicht bereut.»

Sie habe aus dem Umfeld oft hören müssen, dass sie zu früh geheiratet hätte, sie noch hätte Reisen und sich selbst besser kennenlernen sollen. «Aber für mich selbst war es nicht zu früh, sondern gerade richtig.» Das Heiratsalter an sich hätte weder für sie noch ihren Mann eine Rolle gespielt. «Was ich mir allerdings nie hätte vorstellen können: Eine Hochzeit mit einem jüngeren Mann. Lieber einen Mann, der ein bisschen älter und reifer ist.»

Der Wunsch, jung zu heiraten

Begüm Çetin erzählt, dass sie immer schon jung heiraten und eine Familie gründen wollte. Und ihr Wunsch sei in Erfüllung gegangen: «Ich habe mit 20 Jahren geheiratet und bin jetzt mit 23 ein stolzes Mami.» Auch wenn sie die erste im Freundeskreis gewesen sei, hätte sie nie das Gefühl gehabt, etwas zu verpassen: «Ich habe davor ja trotzdem meine Jugend gelebt. Und da mein Mann und meine Freunde sich verstehen, hat sich diesbezüglich auch nicht so viel verändert seit der Heirat.» Dass Frauen generell früher heiraten wollen als Männer, liegt für Çetin daran, dass Frauen meisten früher bereit für diesen Schritt seien.

D. S.* (23) hat seine Frau vor einem Jahr geheiratet, als diese 21 Jahre alt war. Da sie sich schon lange kannten und auch schon zusammen gewohnt hätten, sei es kein grosser Schritt mehr gewesen. Er selbst hätte mit der Hochzeit zwar auch noch warten können: «Im Endeffekt ist eine Heirat ja nur fürs Papier.» Doch seine Frau hätte früh heiraten wollen und er unterstütze ihre Ansicht, dass es schön sei, früh Eltern zu werden, um im Alter nicht noch auf Kleinkinder aufpassen zu müssen.

«Meine Mutter wünschte sich, Hochzeit mitzuerleben»

Bereits mit 18 Jahren hat Shazna Ilham (25) ihrem damals 23-jährigen Mann das Jawort gegeben. «Ich selbst hätte mir nie gedacht, dass ich schon so früh heiraten würde.» Doch ihre Mutter sei an Krebs erkrankt und hätte sich vor ihrem Tod gewünscht, die Hochzeit von ihr und ihrem Mann mitzuerleben.

Sie sei Seconda mit sri-lankesischen Wurzeln, und da ihr Mann denselben kulturellen Hintergrund habe und sie immer unterstütze, sei sie seit der Hochzeit autonomer als zuvor, so Ilham. «Die Hochzeit ist aufgrund der knappen Zeit nicht allzu gross ausgefallen, aber dafür sehr familiär, und das war mir und meinem Mann das Wichtigste.» Grundsätzlich finde sie es aber wichtig, nicht einfach jemanden zu heiraten, nur damit man jung heiratet, sondern den Schritt nur zu machen, wenn man den richtigen Partner gefunden habe.

Weitere Heiratsgründe

M. G.* (30) hat bereits mit 21 geheiratet. Seine damalige Freundin war schwanger und er hielt die Hochzeit für das richtige in dieser Situation. Mittlerweile ist er allerdings geschieden und alleinerziehender Vater. «Die Heirat war der grösste Fehler meines Lebens», sagt G. heute. Er sei einfach viel zu jung gewesen und danach hat alles nicht so funktioniert, wie man sich das vorstelle.

*Namen der Redaktion bekannt



(ihr)