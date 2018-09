«Es gibt schon genügend Bio-Lebensmittel»

Die Agrarinitiativen hatten vor dem Volk keine Chance: 68 Prozent sprachen sich gegen die Initiative zur Ernährungssouveränität aus, 61 Prozent stimmten gegen die Fair-Food-Initiative.

Ulrike Minkner, Vizepräsidentin der Allianz für Ernährungssouveränität, zeigte sich entsprechend enttäuscht: «Eine solch krasse Niederlage hatte ich nicht erwartet.» Die Laune liess sich die Biobäuerin aber nicht verderben. Das Komitee werde nun feiern, dass man überhaupt soweit gekommen sei. «Die Initiative wurde hauptsächlich von Freiwilligen getragen. Sie alle verdienen ein grosses Dankeschön», so Minkner.

Als zu zu radikal erachte sie die Vorlage nicht, jedoch als zu komplex, sagt Minkner. Schweizer Landwirtschaftspolitik sei kompliziert. «Wir haben versucht, die komplexen Zusammenhänge aufzuzeigen. Doch diese zu verstehen, ist schwierig», sagt Minkner.

Steigende Preise als schlagendes Argument

Maya Graf, Co-Präsidentin des Fair-Food-Initiativkomitees, sprach von einer verpassten Chance. Zugleich rief sie in Erinnerung, dass die Ziele der Initiative, etwa mehr faire Lebensmittel und die Förderung einer regionalen Landwirtschaft, nie bestritten worden seien. Umso mehr nehme man Gegner und Bundesrat nun beim Wort. «Beim schrankenlosen Freihandel braucht es jetzt dringend mehr Nachhaltigkeitskriterien – so wie das die Bundesverfassung ja bereits vorsieht», sagt Graf. Auch gegen die Lebensmittelverschwendung müsse der Bund stärker vorgehen.

Balthasar Glättli, Fraktionspräsident der Grünen, sieht vor allem zwei Gründe, weshalb die Fair-Food-Initiative abgelehnt wurde. Zum einen sei eine Mehrheit der Schweizer offenbar der Ansicht, dass sie bereits genug Möglichkeiten haben, faire Produkte zu kaufen. Zum anderen das Preisargument: «Faire Produkte sind nicht zum gleichen Dumpingpreis erhältlich, da muss man ehrlich sein», räumt Glättli ein. Jedoch hätten die Gegner mit übertriebenen Zahlen Angstmacherei betrieben.

«Markt reagiert immer auf Konsumentendruck»

Gross war die Erleichterung dagegen bei Babette Sigg, Präsidentin des Konsumentenforums und Co-Präsidentin des Komitees «2x Nein zu den Agrar-Initiativen». «Die Resultate zeigen, dass der Stimmbürger zufrieden ist mit der aktuellen Situation», sagt sie. Ausschlaggebend für den Ausgang der Abstimmung war laut Sigg die Preiserhöhung, «die in jedem Fall gekommen wäre». Das Nein zu den Agrarinitiativen zeige, dass der Konsument die Auswahl an unterschiedlichsten Produkten schätze. Daran werde sich der Markt auch künftig orientieren: «Der Markt reagiert immer auf den Druck des Konsumenten.»

«Wir konnten aufzeigen, dass bei Annahme der Initiative die Auswahl an importierten Lebensmitteln kleiner geworden wäre. Die Bevölkerung will sich nicht bevormunden lassen, wenn es darum geht, was sie essen soll», sagt die FDP-Nationalrätin Regine Sauter, die sich gegen die Fair-Food-Initiative engagierte. Die Anliegen der Initiativen seien durchaus sympathisch. «Aber es gibt bereits heute genügend Bio-Lebensmittel. Wenn die Konsumenten das wollen, haben sie die Macht, das zu fördern.»





